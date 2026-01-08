Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Jan 2026 9:55 PM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 9:57 PM IST

    കോഴികർഷകർ സമരത്തിലേക്ക്; വില വീണ്ടും ഉയരും

    കോഴികർഷകർ സമരത്തിലേക്ക്; വില വീണ്ടും ഉയരും
    ആ​ലു​വ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലും കോ​ഴി​ക​ർ​ഷ​ക​ർ സ​മ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കോ​ഴി​വി​ല വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കും. കോ​ഴി വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​നെ കൃ​ഷി​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​രോ​ടു​ള്ള ചൂ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള പൗ​ൾ​ട്രി ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ് (കെ.​പി.​എ​ഫ്.​എ) പൗ​ൾ​ട്രി ഫാ​മു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ആ​ലു​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​പി.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ക്യാ​മ്പാ​ണ്​ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള പൗ​ൾ​ട്രി ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ (കെ.​പി.​എ​ഫ്.​എ) സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ക്യാ​മ്പ്​ ആ​ലു​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹു​സൈ​ൻ വ​ട​ക്ക​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി, ഡോ. ​സു​ധി, ഡോ. ​ര​ജീ​ഷ്, ഡോ. ​റാ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖാ​ദ​ർ അ​ലി വ​റ്റ​ലൂ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ അ​ഡ്വ. ഉ​മ്മ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സെ​യ്തു മ​ണ​ലാ​യ, ത​മ്പി എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഷ​ബീ​ർ പു​ളി​ങ്കാ​വ്, സ​ജീ​വ​ൻ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, എ​ൽ​ദോ​സ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, ല​ത്തീ​ഫ് മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, ബി​ജു​പാ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ, ര​വി പാ​ല​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി നാ​ല​ക​ത്ത്, മ​റി​യ​ക്കു​ട്ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​മ്മ​ർ ഹാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലിം മാ​സ്റ്റ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്​​റ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ഖാ​ദ​റ​ലി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി പു​തി​യ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. കോ​ഴി​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ കൃ​ഷി​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക, ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക, കോ​ഴി​ഫാ​മു​ക​ളു​ടെ നി​കു​തി​ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ക, അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി​ക്ക് താ​ങ്ങു​വി​ല നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ക്യാ​മ്പ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    ക്ഷീരകർഷകർ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന്

    കൊച്ചി: പാലിന്‍റെ സംഭരണവില ഉയർത്തുക, വില നിശ്ചയിക്കുന്ന ചാർട്ട് പരിഷ്കരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാവാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 21ന് രാവിലെ 10ന് കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്ത്‌ ക്ഷീരകർഷകരുടെ യോഗവും പ്രതിഷേധപ്രകടനവും ധർണയും നടത്തുമെന്ന് ക്ഷീര കർഷക സംഘടനകളുടെ സമരസമിതി കൺവീനർ ബിജു വട്ടമുകളേൽ അറിയിച്ചു.

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം പാലിന്‍റെ സംഭരണവില വർധിപ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയ ക്ഷീരമന്ത്രി ഇപ്പോൾ വാക്കിന് വില കൽപിക്കുന്നില്ലെന്നും ബിജു ആരോപിച്ചു. ഉൽപാദനച്ചെലവ് 60 രൂപക്ക് മുകളിലാണെന്നിരിക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽനിന്ന് പാൽ ലിറ്ററിന് 42 രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം വലിയതോതിൽ ക്ഷീരകർഷകർ മേഖലയിൽനിന്ന് കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയാണ്. മാന്യമായ സംഭരണവില ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

