Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമനസ്സ്​​ തുറക്കാതെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:41 AM IST

    മനസ്സ്​​ തുറക്കാതെ സെബാസ്റ്റ്യൻ; തെളിവുണ്ടെന്ന്​ അന്വേഷണസംഘവും

    text_fields
    bookmark_border
    ശാസ്ത്രീയപരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന്​ പ്രതീക്ഷ
    Cherthala Mass Murder
    cancel
    camera_alt

    സെബാസ്റ്റ്യൻ

    കോ​ട്ട​യം: സ്​​ത്രീ​ക​ളു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ തു​മ്പു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി പ്ര​തി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണം. ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ളം ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മാ​റി​യും​തി​രി​ഞ്ഞും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടും വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ഇ​യാ​ൾ ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത്​​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ കു​ഴ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​.

    എ​ന്നാ​ൽ, കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ​കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​യെ പൂ​ട്ടാ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ സം​ഘം.

    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത​മൊ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത്. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ ആ​രു​ടെ ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന്​​ പോ​ലും പ്ര​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​സ​പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഡി.​എ​ൻ.​എ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ ക​സ്റ്റ​ഡി കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രും ​മു​മ്പ്​ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട​തി​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി വാ​ങ്ങി ചോ​ദ്യം​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ ചു​രു​ള​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ആ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മ​രി​ച്ച​താ​രാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​മെ​ന്ന്​ അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്​​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ മൊ​ഴി​യൊ​ന്നും ​ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ ജെ​യ്​​ന​മ്മ തി​രോ​ധാ​ന കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കോ​ട്ട​യം ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    വീ​ണ്ടും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ​യും ഇ​യാ​ളു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി​ക​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​യാ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മൊ​ഴി കോ​ട്ട​യം ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ​രെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഐ​ഷ​യു​ടെ​യും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ​യും സു​ഹൃ​ത്ത് റോ​സ​മ്മ​യെ​യും വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും. ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന്‍റെ ആ​ദ്യം​മു​ത​ൽ അ​നാ​രോ​ഗ്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യു​ള്ള സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു. ജെ​യ്​​ന​മ്മ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഐ​ഷ​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഡി.​എ​ൻ.​എ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mass MurderAlappuzhaKerala NewsCherthala Mass MurderCherthala Sebastian Case
    News Summary - Cherthala Mass Murder Case Sebastian
    Similar News
    Next Story
    X