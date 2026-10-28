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    ജഡ്ജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലെ പരിശോധന നീണ്ടത് ഏഴ്​ മണിക്കൂർ; 17കാരൻ സ്ഥിരമായി ബൈക്ക് ഓടിക്കാറുണ്ടെന്ന്​ സുരക്ഷ ജീവനക്കാരന്‍റെ മൊഴി

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    ജഡ്ജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലെ പരിശോധന നീണ്ടത് ഏഴ്​ മണിക്കൂർ; 17കാരൻ സ്ഥിരമായി ബൈക്ക് ഓടിക്കാറുണ്ടെന്ന്​ സുരക്ഷ ജീവനക്കാരന്‍റെ മൊഴി
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    കൊച്ചി: ​എറണാകുളം ചേരാനല്ലൂരിൽ 17കാരൻ ഓടിച്ച​ കാറിടിച്ച്​ തട്ടുകട ഉടമ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയുടെ പിതാവും വാഹന ഉടമയുമായ അഡീഷനൽ ജഡ്ജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഏഴ്​ മണിക്കൂർ പരിശോധന നടത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. ആലുവ കമ്പനിപ്പടിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആഡംബര ബൈക്കും ഒട്ടേറെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച്​ സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതോടെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലോടെയാണ്​ അവസാനിച്ചത്​. ഹൈകോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു പരിശോധന.

    അതിനി​ടെ, ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിലെ പൊലീസ്​ വീഴ്ചയിൽ​​ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നടപടി കടുപ്പിച്ചു​. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ്​ കമീഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് കാളിരാജ് മഹേഷ്​കുമാറിനെ മാറ്റി. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ്​ ചെന്നിത്തലയുടെ നിർദേശാനുസരണമാണ് നടപടി​. ദക്ഷിണ മേഖല ഐ.ജി ആർ. നിശാന്തിനിയെ പുതിയ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണറായി നിയമിച്ചു. കാളിരാജ് മഹേഷ്​കുമാറിന്​ പകരം ചുമതല നൽകിയിട്ടില്ല.

    പി. പ്രകാശിനെ ദക്ഷിണ മേഖല ഐ.ജിയായും നിയമിച്ചു. എസ്‌.സി.ആർ.ബിയുടെ ചുമതലയിലും പ്രകാശ് തുടരും. കഴിഞ്ഞദിവസം എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയൻ നേരിട്ടെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പൊലീസിന്‍റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ചേരാനല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സി.ഐ കെ.എസ്​. ശ്യാംകുമാർ, എസ്​.എച്ച്​.ഒ പി.എച്ച്​. വിശ്വജിത്ത്, ഗ്രേഡ്​ എസ്​.ഐ കെ.പി. മനോജ്​, എസ്​.സി.പി.ഒ അരുൺ ജോഷി എന്നിവരെ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്തിരുന്നു.

    17കാരന് വാഹനം കൊടുത്തുവിട്ട പിതാവിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട്​ മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്​ണന്‍റെ കുടുംബം ശക്​തമായി രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ്​ ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഫ്ലാറ്റിൽ പരിശോധന നടത്താനും പൊലീസ്​ തയാറായത്​. ഇതിനിടെ, ഫ്ലാറ്റിലെ പരിശോധന പൊലീസ്​ ബോധപൂർവം വൈകിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്​.

    ജയബാലകൃഷ്ണന്‍റെ കുടുംബം പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിലെത്തി ചർച്ച നടത്തിയതോടെയാണ്​ പൊലീസ്​ റെയ്​ഡ്​ നടപടികളിക്കേ്​ കടന്നത്​. ഫ്ലാറ്റിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും സുരക്ഷ ജീവനക്കാരന്‍റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. 17കാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന്​ കരുതുന്ന ആഡംബര ബൈക്കാണ്​ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്​. വിദ്യാർഥി സ്ഥിരമായി ബൈക്ക് ഓടിക്കാറുണ്ടെന്നാണ്​ സുരക്ഷ ജീവനക്കാരന്‍റെ മൊഴി.

    മകൻ വാഹനവുമായി പുറത്തുപോയത്​ തന്‍റെ അറിവോടെയല്ലെന്നാണ്​ ജഡ്ജി നൽകിയ മൊഴി. എന്നാൽ, 17കാരൻ മുമ്പും അമിതവേഗതയിൽ വാഹനമോടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ റീൽ ചിത്രീകരിക്കാനാണ്​ കാറുമായി പുറത്ത്​ പോയതെന്നുമാണ്​ പൊലീസ്​ പറയുന്നത്​. അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 17 കാരൻ 104 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ദൃശ്യം പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Cheranalloor accident: 7-hour Crime Branch search at judge's flat
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