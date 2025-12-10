Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:24 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:24 PM IST

    ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് മാറ്റി

    Chennithala,Statement,Postponed,Announcement,Delay, സ്വർണക്കൊള്ള, ശബരിമല, ചെന്നിത്തല
    രമേശ് ചെന്നിത്തല

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ല്‍ മു​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​റ്റി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​സൗ​ക​ര്യ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് മാ​റ്റം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​വു​മാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം.

    വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മൊ​ഴി ന​ല്‍കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഈ​ഞ്ച​ക്ക​ലി​ലെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മൊ​ഴി​യെ​ടു​പ്പ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​സൗ​ക​ര്യ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ര്‍ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ അ​മൂ​ല്യ വ​സ്തു​വാ​യി വി​റ്റു എ​ന്ന് ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യി ത​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്നും ര​ഹ​സ്യ​മൊ​ഴി ന​ല്‍കാ​ന്‍ വ്യ​വ​സാ​യി ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Ramesh Chennithalagold scamSabarimala
    News Summary - Chennithala's statement has been postponed.
