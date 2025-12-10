ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് മാറ്റിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് മാറ്റി. അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അസൗകര്യത്തെ തുടര്ന്നാണ് മാറ്റം. അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായി ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കം.
വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊഴി നല്കാന് തയാറാണെന്ന് ചെന്നിത്തലയാണ് എസ്.ഐ.ടിയെ അറിയിച്ചത്. ഈഞ്ചക്കലിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസില് ബുധനാഴ്ച മൊഴിയെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അസൗകര്യത്തെ തുടര്ന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. സ്വര്ണം അന്താരാഷ്ട്ര മാര്ക്കറ്റില് അമൂല്യ വസ്തുവായി വിറ്റു എന്ന് ഒരു വ്യവസായി തന്നോട് പറഞ്ഞെന്നും രഹസ്യമൊഴി നല്കാന് വ്യവസായി തയാറാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
