    date_range 9 Oct 2025 10:50 PM IST
    date_range 9 Oct 2025 10:50 PM IST

    ചെന്നിത്തലയുടെ ചോദ്യം; വിവരാവകാശ പ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകാൻ മറുപടി, മറുപടിക്കെതിരെ പരാതി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ൻ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി. മ​റു​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മ​സ​ഭാ സാ​മാ​ജി​ക​ര്‍ ആ​രാ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള മ​റു​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​സ​ഭ​യോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഹേ​ള​ന​വും ത​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഉ​ത്ത​രം ത​യാ​റാ​ക്കി മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്ടെ സൈ​ബ​ര്‍ശ്രീ യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ചോ​ദ്യം. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം സ്വ​ന്തം ലേ​ഖ​ക​ൻ നി​ർ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​വും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റി​ലെ നോ​ട്ട് ഫ​യ​ല്‍, ന​ട​പ്പു​ഫ​യ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ക​ര്‍പ്പ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​മോ എ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ചോ​ദ്യം.

    അ​തി​ന് മ​ന്ത്രി ന​ല്‍കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം പ​റ‍ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഫ​യ​ലി​ന്റെ പ​ക​ര്‍പ്പ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യോ​ട്​ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

