Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightട്രെയിനുകളുടെ സമയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 7:53 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 7:53 PM IST

    ട്രെയിനുകളുടെ സമയ മാറ്റം റദ്ദാക്കി; പതിവ് ഷെഡ്യൂൾ ​പ്രകാരം ഓടും

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രെയിനുകളുടെ സമയ മാറ്റം റദ്ദാക്കി; പതിവ് ഷെഡ്യൂൾ ​പ്രകാരം ഓടും
    cancel

    പാലക്കാട്: തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ മുഴുവൻ സമയ കോറിഡോർ ബ്ലോക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, ചില ട്രെയിൻ സർവിസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നേരത്തേ നിർദേശിച്ചിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 10, 12 തീയതികളിൽ നിലമ്പൂരിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നമ്പർ 16325 നിലമ്പൂർ റോഡ്-കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഓടും. ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഹ്രസ്വകാല സർവിസ് റദ്ദാക്കി.

    സെപ്റ്റംബർ 10, 12 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നമ്പർ 16629 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ മലബാർ എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 16343 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മധുര ജങ്ഷൻ അമൃത എക്സ്പ്രസ്, കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നമ്പർ 22503 കന്യാകുമാരി-ദിബ്രുഗഢ് വിവേക് ​​സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന 16349 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - നിലമ്പൂർ റോഡ് രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന 16347 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഓടും.

    സെപ്റ്റംബർ 12ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നമ്പർ 22653 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ ജങ്ഷൻ വീക്കിലി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്, നമ്പർ 18568 കൊല്ലം ജങ്ഷൻ-വിശാഖപട്ടണം വീക്ക്‌ലി എക്‌സ്പ്രസ് എന്നിവ സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഓടും.

    സെപ്റ്റംബർ 10, 12 തീയതികളിൽ മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നമ്പർ 16348 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ എക്സ്പ്രസ്, മധുര ജങ്ഷനിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നമ്പർ 16344 മധുര ജങ്ഷൻ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ അമൃത എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഓടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:train timesouthern railwaytrain scheduleKerala
    News Summary - Changes cancelled; trains run on regular schedule
    Similar News
    Next Story
    X