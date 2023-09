പോസ്റ്റൽ വോട്ടിലും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മുന്നിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് എണ്ണിയപ്പോൾ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ചാണ്ടി ഉമ്മന് ലീഡ്. ആകെയുള്ള 10 പോസ്റ്റൽ വോട്ടിൽ ഏഴെണ്ണം ചാണ്ടി ഉമ്മനും മൂന്നെണ്ണം ജെയ്ക് സി. തോമസും നേടി. ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി ലിജിൻ ലാലിന് ഒറ്റ വോട്ടും ലഭിച്ചില്ല.

പു​തു​പ്പ​ള്ളി നി​യ​മ​സ​ഭ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 72.86 ശ​ത​മാ​നമായിരുന്നു പോ​ളി​ങ്. ആ​കെ 1,76,412 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 1,28,535 പേ​രാ​ണ് സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 86,131 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ 64,078 പേ​രും 90,277 സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ 64,455 പേ​രും നാ​ലു ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രും വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ത്തി​നു മു​മ്പ് പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റ് മു​ഖേ​ന 2491 അ​സ​ന്നി​ഹി​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ (80 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ) വോ​ട്ടു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

Chandy Oommen is ahead in the postal vote as well