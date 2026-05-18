'ലൂസിഫർ' സ്റ്റൈലിൽ മാസ്സായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ
തിരുവനന്തപുരം: പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം മാസ്സായി നടന്നുവന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എം.എൽ.എ. യു.ഡി.എഫ് മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക്കാണ് ‘ലൂസിഫർ’ സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എം.എൽ.എയുടെ എൻട്രി. ജഗതിയിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം നടന്നാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തിയത്. ‘ലൂസിഫർ’ സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രമായ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി അണികൾക്കൊപ്പം മാസ്സായി നടന്നു വരുന്നതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണിതെന്നാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ച. പിതാവിന്റെ ഓർമകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞയാണിതെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.
15 വർഷം മുമ്പ് ഇതേ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. നാട്ടിൽനിന്ന് പ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു. അവരെയെല്ലാം കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് പോകാമെന്ന് കരുതിയാണ് നടന്നുപോയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
