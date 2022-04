cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശനുമായുള്ള ഏറ്റമുട്ടലിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഐ.എൻ.ടി.യു.സി പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ. ഐ എൻ ടി യു സി കോൺഗ്രസുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഐ.എൻ.ടി.യു.സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കോ​ൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരാണ് ഐ.എൻ.ടി.യു.സിയുടെ പരിപാടികളിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നത്. ഐ.എൻ.ടി.യു.സിയുടെ ഭരണഘടനയും എ.ഐ.സി.സിയുടെയും കെ.പി.സി.സിയുടെയും ​രേഖകളും പോഷകസംഘടനയാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, മഞ്ഞുരുക്കത്തിന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആർ ചന്ദ്രശേഖരനുമായി കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ച നടത്തി. സതശീനുമായും സുധാകരൻ സംസംരിച്ച ശേഷം തുടർചർച്ച ഉണ്ടാകും.

