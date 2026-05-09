    date_range 9 May 2026 10:35 PM IST
    date_range 9 May 2026 10:35 PM IST

    ചാലക്കുടിപ്പാലം അടച്ചു; ദേശീയപാതയിൽ കുരുക്ക് രൂക്ഷം

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ചാ​ല​ക്കു​ടി​പ്പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 544ൽ ​കൊ​ര​ട്ടി-​ചാ​ല​ക്കു​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ നി​ര രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചാ​ല​ക്കു​ടി​പ്പാ​ലം മു​ത​ൽ മു​രി​ങ്ങൂ​ർ വ​രെ പ​ല ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഗ​താ​ഗ​തം സ്തം​ഭി​ച്ചു. മു​രി​ങ്ങൂ​ർ ഡി​വൈ​ൻ അ​ടി​പ്പാ​ത​യു​ടെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​നി​ര​യാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​താ​ഗ​തം തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ഹു​ല്യം പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​ച്ചു.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച പ്ര​കാ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്തെ പാ​ലം അ​ട​ച്ച് അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മി​ങ്ങോ​ട്ടു മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം കി​ഴ​ക്കു​വ​ശ​ത്തെ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ക്കി​യ​ത്. വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഡി. ​സി​നി​മാ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തും പു​ഴ​യു​ടെ അ​ക്ക​രെ തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തും റോ​ഡി​ലെ മീ​ഡി​യ​നു​ക​ൾ ഗ​താ​ഗ​തം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. 20 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക. ചാ​ല​ക്കു​ടി​പ്പാ​ല​ത്തി​ന്റെ തൂ​ണു​ക​ളി​ലെ ബെ​യ​റി​ങ്ങു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ​ണി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Chalakudy bridge closed; traffic jams on the national highway
