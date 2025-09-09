Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right​​‘ശിപാർശക്ക്​​ മാത്രം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:24 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:24 PM IST

    ​​‘ശിപാർശക്ക്​​ മാത്രം അധികാരം;​ തുടർനടപടി ​അന്വേഷിക്കാറില്ല’; പൊ​ലീ​സ്​ കം​പ്ല​യി​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​മി​തി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    Police Complaints Authority
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​ലീ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ​പൊ​ലീ​സ്​ കം​പ്ല​യി​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​കെ. മോ​ഹ​ന​ൻ. അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നാ​ൽ കോ​ട​തി​യോ ​ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലോ അ​ല്ല. ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ൽ എ​ന്ത്​ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന്​ അ​റി​യേ​​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. ന​ട​പ​ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ‘ഫോ​ളോ​അ​പ്​’ ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ൽ എ​ത്ര എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന ക​ണ​ക്കും എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. അ​ത്​ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ട്​ എ​ന്ത്​ കാ​ര്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    താ​നൂ​ർ ബോ​ട്ട​പ​ക​ടം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​കെ. മോ​ഹ​ന​ൻ ഇ​തി​ലെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വാ​ദ​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ കം​പ്ല​യി​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ വി​വ​രി​ച്ച​ത്. 2012ൽ ​ക​മീ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ 5218 പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 5152 എ​ണ്ണം തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി. 66 കേ​സ് ​മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. 2014ൽ 671 ​പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2015ൽ 645 ​എ​ണ്ണം കി​ട്ടി. 201​​​6ൽ 626, 2017​ൽ 808, 2018ൽ 435, 2019​ൽ 346, 2020ൽ 234, 2021​ൽ 272 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം. 2024ൽ 94 ​ആ​യും 2025ൽ 45 ​ആ​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു.

    ക​മീ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​​കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ലേ പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ കു​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ​പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വി​ധം ആ​ക്ടി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ പോം​വ​ഴി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പൊ​ലീ​സി​ലെ ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​പോ​ലെ കോ​ർ​ട്ട്​​മാ​ർ​ഷ​ൽ പോ​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PolicePolice Complaints AuthorityKerala NewsLatest News
    News Summary - Chairman reveals the limits of the Police Complaints Authority
    Similar News
    Next Story
    X