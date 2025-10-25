Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    25 Oct 2025 2:04 PM IST
    25 Oct 2025 2:05 PM IST

    ഇരുമ്പു പൈപ്പുകൊണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന കേസ്: ചാ​ക്കോ​ച്ചന്‍റെ ഭാര്യക്ക് ജീവപര്യന്തം

    ഇരുമ്പു പൈപ്പുകൊണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന കേസ്: ചാ​ക്കോ​ച്ചന്‍റെ ഭാര്യക്ക് ജീവപര്യന്തം
    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് (കണ്ണൂര്‍): പെ​രി​ങ്ങോം വ​യ​ക്ക​ര മൂ​ളി​പ്ര​യി​ലെ ചാ​ക്കോ​ച്ച​ൻ എ​ന്ന കു​ഞ്ഞു​മോ​നെ (60) ഇ​രു​മ്പു​പൈ​പ്പ് കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഭാ​ര്യ റോ​സ​മ്മക്ക് (62) ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തളിപ്പറമ്പ് അഡി. സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. പ്രതി കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി കോടതി വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശിക്ഷാവിധി ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. 2013 ജൂ​ലൈ ആ​റി​ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ചാ​ക്കോ​ച്ച​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കണ്ടെത്തിയത്. ത​ലേ​ന്ന് രാ​ത്രി വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ഴ​ക്കി​നി​ടെ റോ​സ​മ്മ​യും മ​ക​നും ചേ​ർ​ന്ന് ചാ​ക്കോ​ച്ച​നെ അ​ടി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് കേ​സ്.

    ചാ​ക്കോ​ച്ച​ന്റെ വ​സ്തു ത​ന്റെ പേ​രി​ൽ എ​ഴു​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് റോ​സ​മ്മ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ത​ർ​ക്കം. സം​ഭ​വ​സ​മ​യം മ​ക​ന് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കേ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കൊ​ല​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 30 മീ​റ്റ​റോ​ളം വ​ലി​ച്ചും ത​ള്ളി​നീ​ക്കി​യു​മാ​ണ് റോ​സ​മ്മ മൃ​ത​ദേ​ഹം റോ​ഡി​ൽ കൊ​ണ്ടി​ട്ട​ത്. പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റോ​റി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നാ​യി​രു​ന്നു ചാ​ക്കോ​ച്ച​ൻ. പ്ര​തി​യു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത​യും പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​വും വ​സ്‌​തു​ത​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത് ക്രൂ​ര​മാ​യ കൊ​ല​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വ​യ​സ്സു​കാ​ല​ത്ത് പ​ര​സ്‌​പ​രം താ​ങ്ങാ​യി നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ഏ​ഴു​ത​വ​ണ ഇ​രു​മ്പു​പൈ​പ്പു​കൊ​ണ്ട് ത​ല​യോ​ട്ടി അ​ടി​ച്ച് ത​ക​ർ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ത​ല​ച്ചോ​റ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തും ആ​യു​ധം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച​തും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കോ​ട​തി പ്ര​തി ദ​യ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ യു. ​ര​മേ​ശ​ൻ ഹാ​ജ​രാ​യി. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ഡീ. സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം വി​ധി പ​റ​യു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ കൊ​ല​ക്കേ​സാ​ണി​ത്.

