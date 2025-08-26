Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:55 PM IST

    സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുള്ള സീറ്റുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ക്ക് 6753 സീ​റ്റു​ക​ള്‍

    Hajj 2025
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ള അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് ക്വാ​ട്ട സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ സ്വ​കാ​ര്യ ഹ​ജ്ജ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി. ക്വാ​ട്ട പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ശേ​ഷം സീ​റ്റു​ക​ള്‍ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി നി​ല​നി​ല്‍ക്കെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ക്കാ​യി 52,507 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ക്കാ​യി വീ​തി​ച്ച് ന​ല്‍കി.

    അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് ക്വാ​ട്ട​യി​ല്‍ 30 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. 70 ശ​ത​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന ക്വാ​ട്ട ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കു​റ​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി. 1.75 ല​ക്ഷം സീ​റ്റു​ക​ള്‍ വ​രെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​നു​വ​ദി​ക്കാ​റ്. ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു ല​ക്ഷം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ക്ക് മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ല്‍ നി​ന്ന് 8530 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക്വാ​ട്ട നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​ത് സ്വ​കാ​ര്യ ഹ​ജ്ജ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 109 സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ക്കാ​യി​ട്ടാ​ണ് 6753 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ല്‍ യാ​ത്ര​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ക്ക് അ​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം സീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

