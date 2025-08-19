Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനെല്ല് സംഭരണം: കേന്ദ്ര...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:35 AM IST

    നെല്ല് സംഭരണം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കാനുള്ളത് 2601 കോടി

    text_fields
    bookmark_border
    നെല്ല് സംഭരണം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കാനുള്ളത് 2601 കോടി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്‌ ക​ര്‍ഷ​ക​രി​ല്‍നി​ന്ന് നെ​ല്ല്‌ സം​ഭ​രി​ച്ച വ​ക​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്‌ 2601 കോ​ടി രൂ​പ. 2017-18 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ നെ​ല്ല്‌ സം​ഭ​രി​ച്ച വ​ക​യി​ൽ 1259 കോ​ടി​യും 2024-25 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ സം​ഭ​രി​ച്ച നെ​ല്ലി​ന്‍റെ താ​ങ്ങു​വി​ല​യാ​യ (എം.​എ​സ്‌.​പി) 1342 കോ​ടി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണി​ത്.

    2017-18 മു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​വി​ഹി​തം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ര്‍. അ​നി​ല്‍ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് നെ​ല്ലി​ന്‍റെ വി​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം മു​ഴു​വ​ന്‍ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്‌ ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ത്താനു​ള്ള ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്‌ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Governmentcentral governmentPaddy Collection
    News Summary - Central government to give 2601 crore to Kerala in collecting paddy
    Similar News
    Next Story
    X