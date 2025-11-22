Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:15 PM IST

    കേന്ദ്രം ലേബർ കോഡ് അടിച്ചേൽപിക്കുന്നു: 26ന് ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം -എളമരം കരീം

    കേന്ദ്രം ലേബർ കോഡ് അടിച്ചേൽപിക്കുന്നു: 26ന് ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം -എളമരം കരീം
    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ‘ശ്രം ​ശ​ക്തി നീ​തി 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി​യ ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ​ള​മ​രം ക​രീം. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സം​യു​ക്ത ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ 26ന് ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ബി.​എം.​എ​സ് ഒ​ഴി​കെ യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ 29 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ലേ​ബ​ർ കോ​ഡ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി ത​ത്ത്വം കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തു​ന്ന​തും വി​ശ്ര​മം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​ല്ലാ​താ​വും. അ​വ​കാ​ശ നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ജോ​ലി സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​യി.

    300ൽ ​താ​ഴെ സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഏ​ത് സ​മ​യ​വും ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ട്ടാ​ൻ ക​ഴി​യും. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക​ട​ക്കം വേ​ജ്ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​വും. സി.​ഐ.​ടി.​യു പ്ര​ക്ഷോ​ഭം തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    TAGS:Elamaram KareemLabour Code
