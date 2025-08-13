Begin typing your search above and press return to search.
    13 Aug 2025 11:30 PM IST
    13 Aug 2025 11:30 PM IST

    സർവകലാശാലകളിൽ വിഭജന ഭീതി ദിനാചരണം നടത്തണമെന്ന് വീണ്ടും ഗവർണറുടെ നിർദേശം; വിലക്കി സർക്കാർ കത്ത്

    സർവകലാശാലകളിൽ വിഭജന ഭീതി ദിനാചരണം നടത്തണമെന്ന് വീണ്ടും ഗവർണറുടെ നിർദേശം; വിലക്കി സർക്കാർ കത്ത്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ശ​ക്​​ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ത​ള്ളി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ഭ​ജ​ന ഭീ​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ വീ​ണ്ടും ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. നേ​ര​ത്തെ അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യാ​ണ്​ വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ വീ​ണ്ടും ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ, കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചു. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

    ദി​നാ​ച​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും മ​ന്ത്രി​മാ​രും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ വീ​ണ്ടും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ത​ട​യു​മെ​ന്ന്​ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യും കെ.​എ​സ്.​യു​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കെ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ട്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും കോ​ള​ജു​ക​ളും വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച എ​ന്ത്​ നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ നി​ർ​​ദേ​ശി​ച്ച വി​ഭ​ജ​ന ഭീ​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് പ്രോ ​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ആ​ര്‍. ബി​ന്ദു മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കും. നാ​ളി​തു​വ​രെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ഭ​ജ​ന ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കാ​ൻ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്. സാ​മു​ദാ​യി​ക ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത് ചെ​ന്നു​നി​ല്‍ക്കു​ക. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത വ​ള​ര്‍ത്താ​നാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​ര​ള, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാം സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും വി​ഭ​ജ​ന ഭീ​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചു. വി.​സി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പി.​ആ​ർ.​ഒ​യാ​ണ്​ ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്.

