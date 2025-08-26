Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:45 PM IST

    തിരുവോണത്തിന്‍റെ വരവറിയിച്ച് അത്തം ഘോഷയാത്ര

    അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ഓ​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്
    onam kerala
    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റയിൽനടന്ന അ​ത്തം ഘോ​ഷ​യാ​ത്രയിൽനിന്ന്

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ: കൊ​ച്ചി രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ച​മ​യ പു​റ​പ്പാ​ടി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ച്ച് അ​ത്തം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ രാ​ജ​വീ​ഥി​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ഗ​വ. ബോ​യ്സ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ അ​ത്തം ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് അ​ത്താ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ച​വി​ട്ടി താ​ഴ്ത്ത​ലു​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും അ​തി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ഓ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റി​ച്ച് വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​തെ​ല്ലാം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​ത്​ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ വേ​ണം ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ. തു​ല്യ​ത​യു​ടെ​യും സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ഓ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര ച​വി​ട്ടി താ​ഴ്ത്തി​യാ​ലും സ​മ​ത്വ ദ​ർ​ശ​നം ഏ​ത് പാ​താ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ഓ​ണം മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സ​വു​മി​ല്ലാ​തെ മ​നു​ഷ്യ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​ന്നാ​യി കാ​ണു​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തു​മി​ല്ലെ​ന്ന​തും ന​മു​ക്ക് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​വു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഹ​രി​ത ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് വേ​ണം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നെ​ന്നും മാ​വേ​ലി​യെ ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.


    മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് അ​ത്ത​പ്പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തി. ന​ട​ൻ ജ​യ​റാം അ​ത്തം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. കെ. ​ബാ​ബു എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ർ​ജ് എം.​പി, അ​നൂ​പ് ജേ​ക്ക​ബ് എം.​എ​ൽ.​എ, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക, ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. അ​ത്ത​ച്ച​മ​യം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചെ​മ്പി​ല​ര​യ​ന്‍റെ​യും ക​രി​ങ്ങാ​ച്ചി​റ ക​ത്ത​നാ​രു​ടെ​യും നെ​ട്ടൂ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ്​ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ന​ട​ന്ന​ത്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ ര​മ സ​ന്തോ​ഷ്, ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ.​കെ. പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. സു​ഭാ​ഷ്, അ​ത്താ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​ബി. സ​തീ​ശ​ൻ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക - സാം​സ്കാ​രി​ക - രാ​ഷ്ട്രീ​യ - മ​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

