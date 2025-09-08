Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    8 Sept 2025 6:55 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 6:55 AM IST

    സ്​റ്റേഷനിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യം; കേരളത്തിലാദ്യമായി കൈമാറിയത് പീച്ചിയിൽ

    സ്​റ്റേഷനിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യം; കേരളത്തിലാദ്യമായി കൈമാറിയത് പീച്ചിയിൽ
    തൃ​ശൂ​ർ: പൊ​ലീ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​ട​പ്പാ​കു​ന്നി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി കൈ​മാ​റി​യ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം പീ​ച്ചി​യി​ലേ​താ​ണ്. 2023 ജൂ​ലൈ 24ന്​ ​ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​​യെ​യും മ​ക​നെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും എ​സ്.​ഐ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്​ 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 14നാ​ണ്. ഈ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത്​ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വി​നെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പീ​ച്ചി​യി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല​ട​ക്കം ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ ഔ​സേ​പ്പ്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ന്നം​കു​ള​ത്തെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നി​ൽ നി​ന്ന്​ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ​തേ​ടി​യാ​ണ്​ കൈ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​വും മൂ​ന്നാ​ഴ്​​ച​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    സ്​​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ​ട​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ ക​ട​മ്പ ക​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. പീ​ച്ചി സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ, ഒ​ല്ലൂ​ർ എ.​സി.​പി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ളു​ള്ള​തി​നാ​ലും ​മാ​വോ​വാ​ദി ഭീ​ഷ​ണി മൂ​ല​വും ന​ൽ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി ര​ണ്ടി​ല​ധി​കം സി​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - CCTV footage from the station; first in Kerala, handed over in Peechi
