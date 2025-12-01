Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Dec 2025 11:50 PM IST
    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ ഫ്ലാറ്റിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത നിലയിൽ; കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ ഫ്ലാറ്റിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത നിലയിൽ; കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട് കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ​മേ​ട്ടി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ൽ. ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ടി സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മു​ങ്ങി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡി.​വി.​ആ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ് കെ​യ​ർ​ടേ​ക്ക​റെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച് ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. പ​ഴ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. മ​ല​മ്പു​ഴ​യി​ലെ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ രാ​ഹു​ൽ താ​മ​സി​ച്ചെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​നു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു പു​റ​മേ ഓ​രോ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഓ​രോ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ​ത്തി​യെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം പൊ​ലീ​സ് ത​ള്ളി. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​നി​ന്ന് മു​ങ്ങി​യ​ത് ചു​വ​ന്ന കാ​റി​ലെ​ന്നാണ് അ​ഭ്യൂ​ഹം. കാ​ർ ഒ​രു സി​നി​മാ​താ​ര​ത്തി​ന്റേ​താ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​താ​യി സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ​ര​ന്ന​ത്.

