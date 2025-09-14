Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 14 Sept 2025 10:51 PM IST
    date_range 14 Sept 2025 10:51 PM IST

    സുരേഷ് ഗോപി മടക്കിയ നിവേദനം സി.സി. മുകുന്ദൻ എം.എൽ.എ ഏറ്റുവാങ്ങി

    സുരേഷ് ഗോപി മടക്കിയ നിവേദനം സി.സി. മുകുന്ദൻ എം.എൽ.എ ഏറ്റുവാങ്ങി
    സുരേഷ് ഗോപി എം.പി മടക്കിയയച്ച കൊച്ചുവേലായുധനിൽ നിന്ന് സി.സി. മുകുന്ദൻ എം.എൽ.എ നിവേദനം വാങ്ങുന്നു

    തൃശൂർ: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നിവേദനം വാങ്ങാതെ മടക്കിയയച്ച പുള്ളിലെ കൊച്ചുവേലായുധന്റെ വീട്ടിൽ സി.സി. മുകുന്ദൻ എം.എൽ.എ എത്തി. കൊച്ചുവേലായുധനിൽനിന്ന് നിവേദനം സ്വീകരിച്ച എം.എൽ.എ വീടിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി.

    വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ കൊച്ചുവേലായുധൻ നിവേദനം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതും തുടർന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് മടക്കിയയച്ചതും.

    കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാലവർഷത്തിൽവീടിന്റെ മേൽക്കൂര തെങ്ങുവീണ് തകർന്നപ്പോൾ, സി.സി. മുകുന്ദൻ എം.എൽ.എയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് റവന്യൂ-ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പിൽനിന്ന് കൊച്ചുവേലായുധന് 1.20 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു. സി.പി.ഐ ചേർപ്പ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ജോബി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷില്ലി ജിജുമോൻ എന്നിവരും എം.എൽ.എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

    ‘പഞ്ചായത്തിൽ പൊക്കോ’; വയോധികന്റെ പരാതി മടക്കി സുരേഷ് ഗോപി

    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘ക​ലു​ങ്ക് സൗ​ഹൃ​ദ സം​വാ​ദ’​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ വ​യോ​ധി​ക​നെ മ​ട​ക്കി​യ​യ​ച്ച് മ​ന്ത്രി. ‘പ​രാ​തി​ക​​ളൊ​ക്കെ അ​ങ്ങ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി, ഇ​ത് വാ​ങ്ങ​ൽ എം.​പി​യു​ടെ പ​ണി​യ​ല്ല’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി.

    ന​ട​നും ബി.​ജെ.​പി സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നു​മാ​യ ദേ​വ​ൻ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ​യ​ട​ക്കം പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​ള്ള്, ചെ​മ്മാ​പ്പി​ള്ളി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ‘ക​ലു​ങ്ക് സൗ​ഹാ​ര്‍ദ വി​ക​സ​ന സം​വാ​ദം’ ന​ട​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സം​വാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​സം​വാ​ദം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഒ​രു വ​യോ​ധി​ക​ന്‍ ക​വ​റി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി വ​ന്ന​ത്.

    ക​വ​ര്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​ക്കു​നേ​രെ നീ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ശേ​ഷ​മാ​ണ് ‘‘ഇ​തൊ​ന്നും എം.​പി​ക്ക​ല്ല, പോ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യൂ’’ എ​ന്ന് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി വ​യോ​ധി​ക​ൻ പി​ന്മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നാ​ലെ​വ​ന്ന പ​രാ​തി​​ക്കാ​രും പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ടി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ എം.​പി ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ക​യു​ള്ളോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​തേ പ​റ്റൂ ​ചേ​ട്ടാ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ഹാ​സ​രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​റു​പ​ടി.

    മൂ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ തൃ​ശൂ​രി​നു​വേ​ണ്ടി ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് തൃ​ശൂ​ർ കൂ​ടി ഇ​ങ്ങ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ത​ര​ണ​മെ​ന്നും സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പു​തി​യ ക​ലു​ങ്ക് ച​ർ​ച്ച പ​ര​സ്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഖാ​പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​മു​ഖ്യ​നെ പോ​ലെ​യാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു.

