കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഡ​ൽ​ഹി മോ​ഡ​ൽ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി ആ​രെ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കേ​ര​ള സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെൻറ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ഡ്വ. ടി.​പി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖാ​ൻ.

ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും വി​ജ​യ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഡ​ൽ​ഹി സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​രാ​നോ അ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ​താ​യി പ​ഠി​ക്കാ​നോ ഇ​ല്ല. ഈ ​വി​വ​രം സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അ​ധി​കൃ​ത​രെ​യും കേ​ര​ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ള്ള​വ​രെ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ഡ​ൽ​ഹി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മാ​ണ്. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ അ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​വാ​ദ​മാ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

News Summary -

CBSE Management Associates says schools in Kerala do not need Delhi model