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    Kerala
    Posted On
    date_range 11 July 2026 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 1:27 PM IST

    അ​റ​വ് മാ​ടു​ക​ളെ കി​ട്ടാ​നി​ല്ല: പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലെ​ന്ന് ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍

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    അ​റ​വ് മാ​ടു​ക​ളെ കി​ട്ടാ​നി​ല്ല: പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലെ​ന്ന് ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍
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    മ​ല​പ്പു​റം: ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് അ​റ​വ് മാ​ടു​ക​ളെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യെ​ന്ന് ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ. തോ​ലി​നും എ​ല്ലി​നും വി​ല​ത്ത​ക​ര്‍ച്ച നേ​രി​ടു​ക​കൂ​ടി​ ചെ​യ്ത​തേ​ാടെ ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​യെ​ന്നും ഓ​ള്‍ കേ​ര​ള മീ​റ്റ് മ​ര്‍ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, തെ​ലു​ങ്കാ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ഞ്ചേ​രി, എ​ട​ക്ക​ര, ചേ​ളാ​രി, ച​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങളില്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ച​ന്ത​ക​ള്‍ വ​ഴി അ​റ​വു​മാ​ടു​ക​ളെ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ന​ല്ല​യി​നം അ​റ​വു​മാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കി​ലോ​ക്ക് 360 മു​ത​ല്‍ 380 രൂ​പ വ​രെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി മ​തി​പ്പ് വി​ല നി​ശ്ച​യി​ച്ചാ​ണ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യെ ക​ശാ​പ്പ് ചെ​യ്ത് വി​ല്‍ക്കു​​​​മ്പോ​ൾ ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി കി​ലോ​ക്ക് 400 രൂ​പ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലാ​ഭം ന​ന്നേ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ക​ട​യു​ട​മ​ക്ക് കൂ​ലി​പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    ക​ട​വാ​ട​ക, വൈ​ദ്യു​തി- വെ​ള്ളം ബി​ല്‍, കൂ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ ക​ട​യു​ട​മ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത് അ​റ​വ് മാ​ടി​ന്റെ തോ​ല്, എ​ല്ല്, നെ​യ്യ് എ​ന്നി​വ വി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. എ​​ന്നാ​ൽ, ഡി​മാ​ന്റ് വ​ലി​യ തോ​തി​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് കാ​ര​ണം ചെ​റി​യ തു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലാ​യ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ തൊ​ഴി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ഓ​ള്‍ കേ​ര​ള മീ​റ്റ് മ​ര്‍ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഖാ​ലി​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി, ജി​ല്ലാ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ശി​ഹാ​ബ് കു​രി​ക്ക​ള്‍ പ​ള്ളി​ക്ക​ല്‍ ബ​സാ​ര്‍, ബ​ഷീ​ര്‍ വ​ണ്ടൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:slaughtermeat sellersMalappuram
    News Summary - Cattle for slaughter are unavailable
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