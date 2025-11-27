Begin typing your search above and press return to search.
    ‘ഹാൽ’ സിനിമ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനെതിരെ കാത്തലിക് കോൺഗ്രസ്

    Catholic Congress, censor certificate,
    കൊ​ച്ചി: ‘ഹാ​ൽ’ സി​നി​മ​ക്ക്​ സെ​ൻ​സ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ കാ​ത്ത​ലി​ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മു​ദാ​യ​ത്തേ​യും താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ബി​ഷ​പ്പ് ഹൗ​സി​നെ​യും പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് സീ​നു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടും കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി. ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ​സ്.​എ. ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി, ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ ഹ​ര​ജി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി.

    ഷെ​യ്ൻ നി​ഗം നാ​യ​ക​നാ​യ ‘ഹാ​ൽ’ സി​നി​മ​ക്ക്​ ഒ​രു ഡ​സ​നോ​ളം ക​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് നി​ർ​മാ​താ​വ് ജൂ​ബി തോ​മ​സും സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത്​ മാ​ത്രം ന​ട​പ്പാ​ക്കി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച,

    ബീ​ഫ് ബി​രി​യാ​ണി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന സീ​നു​ക​ള​ട​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ത്ത​ര​വ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് സ​ഭ​യെ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് സീ​നു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​വ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നാ​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും കാ​ത്ത​ലി​ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വാ​ദി​ച്ചു. സെ​ൻ​സ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സ്റ്റേ ​ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്, ഹ​ര​ജി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.


    TAGS:highcourtSensor boardHaal movie
    News Summary - Catholic Congress opposes granting censor certificate to movie 'Haal'
