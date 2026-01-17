Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:46 AM IST

    'റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തി മൻ കി ബാത് വേണ്ട, സർക്കാർ ആരെയോ ഭയപ്പെടുന്നു, അർഹതയില്ലാത്തതൊന്നും ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ട'; കത്തോലിക്കസഭ മുഖപത്രം

    റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തി മൻ കി ബാത് വേണ്ട, സർക്കാർ ആരെയോ ഭയപ്പെടുന്നു, അർഹതയില്ലാത്തതൊന്നും ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ട; കത്തോലിക്കസഭ മുഖപത്രം
    തിരുവനന്തപുരം: ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി.കോശി കമീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് കത്തോലിക്കസഭ മുഖപത്രം ദീപിക. സർക്കാർ ആരെയോ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ദുരൂഹമാണ് സർക്കാർ നടപടിയെന്നും ദീപിക മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യോ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തെ​യോ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​ത​നി​യ​മ​മോ ആ​നു​കൂ​ല്യ​മോ ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെന്നും ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യാ​യാ​ലും നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​ന​മാ​യാ​ലും അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​തൊ​ന്നും ക്രൈ​സ്ത​വ​ർക്ക് വേണ്ടെന്നും മുഖപ്രസംഗം പറയുന്നു.

    കമീഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ 328 ൽ 220 ശിപാർശകൾ പൂർണമായും നടപ്പാക്കിയെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. പക്ഷേ, അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ക്രൈസ്തവർക്ക് പോലും അറിയാനാകന്നില്ല. ദ​യ​വാ​യി ക​മീഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടൂ. സ​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് അ​തൊ​ന്നു വാ​യി​ക്കാ​നും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും ഇ​ത്തി​രി സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കൂവെന്നും മുഖപ്രസംഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

    ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ഒ​രു ശി​പാ​ർ​ശ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​കാം ‘സ​ൺ​ഡേ​ സ്കൂ​ൾ ക്ഷേ​മ​നി​ധി’ എ​ന്ന ആ​ശ​യം പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെടുത്ത​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​ള്ള​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​രി​ന​റി​യാം. ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്കോ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നോ അ​റി​യ​ത്തു​മി​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും വ​രൂ, അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യൂ എ​ന്നു നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ചി​ത്ര ​ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. അ​തി​ലേ​റെ വി​ചി​ത്ര​മാ​ണെന്നും ദീപിക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മ​റു​വ​ശം കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള വി​മു​ഖ​ത​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മ​ൻ കി ​ബാ​ത്’​ക​ളു​ടെ പ​തി​പ്പാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിയെന്നുമാണ് വിമര്‍ശനം.

    ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചെ​ന്ന​പോ​ലെ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​റി​യി​ല്ല. മ​താ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​വ​ച​നം, അം​ഗ​ത്വം, പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ്, ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മാ​ഹ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​ക്കെ ദു​രൂ​ഹ​ത​യാ​ണ്. പി​ന്നെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യു​ന്ന​തെന്നും ദീപിക മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു.

