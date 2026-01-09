Begin typing your search above and press return to search.
    'കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ വെറും പോഴന്മാരെന്ന രീതിയിലാണ് വിശദീകരണം'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കത്തോലിക്കസഭ മുഖപത്രം

    കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ വെറും പോഴന്മാരെന്ന രീതിയിലാണ് വിശദീകരണം; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കത്തോലിക്കസഭ മുഖപത്രം
    തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കത്തോലിക്കസഭ മുഖപത്രം ദീപിക. കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷം വെറും പോഴന്മാരാണെന്ന രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ദീപിക മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    ജെ.​ബി. കോ​ശി ക​മ്മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടിലെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ലേ​റെ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ബാ​ക്കി ഉ​ട​നെ ശ​രി​യാ​ക്കുമെന്നാണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. ഒ​രു ക്രി​സ്ത്യാ​നി​പോ​ലും അ​റി​യാ​തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ലേ​റെ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​ സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ഇനിയെങ്കിലും പുറത്തുവിടണം. ഈ ​സ​മു​ദാ​യം എ​ത്ര ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണെന്നും പരിഹസിച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക്രൈ​സ്ത​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ, ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠിക്കാൻ 2020 ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് ജ​സ്റ്റീ​സ് ജെ.​ബി. കോ​ശി ക​മ്മീ​ഷ​നെ ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. 2023 മേ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​രി​നു ക​മ്മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചിരുന്നു. അ​തി​ൽ​നി​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ച ഉ​പ​ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള 328 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ 220 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ‍്യ​മ​ന്ത്രി പറയുന്നത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​മോ ഫ​ല​മോ എ​ത്ര ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ആ​ർ​ക്കും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെന്നാണ് ദീപികയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ.

    ഒ​രു പി​ൻ​വാ​തി​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടെന്നും അ​നാ​വ​ശ്യ ദു​രൂ​ഹ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​തെ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു മാ​റി നി​ൽ​ക്ക​ണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.“ചി​ല​പ്പോ​ൾ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഒ​രു​പോ​ലെ തോ​ന്നും” എ​ന്ന എ​ക്കോ സി​നി​മ​യി​ലെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഇ​വി​ടെ​യും മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നുവെന്നും ദീപിക മുഖപത്രത്തിൽ എഴുതുന്നു.

    TAGS:DeepikaCatholic ChurchChristianPinarayi Vijayan
