Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    5 Oct 2025 8:22 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:22 PM IST

    'ശിവൻകുട്ടി നായരല്ല സി.പി.എം മന്ത്രിയായ വി.ശിവൻകുട്ടി, കുത്തുന്നത് സ്വന്തം കുഴിയാണ്, നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിലെത്തിക്കരുത്'; കത്തോലിക്കസഭാ മുഖപത്രം

    ശിവൻകുട്ടി നായരല്ല സി.പി.എം മന്ത്രിയായ വി.ശിവൻകുട്ടി, കുത്തുന്നത് സ്വന്തം കുഴിയാണ്, നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിലെത്തിക്കരുത്; കത്തോലിക്കസഭാ മുഖപത്രം
    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയേയും കടന്നാക്രമിച്ച് കത്തോലിക്കസഭയുടെ മുഖപത്രം ദീപിക. 'നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിലെത്തിക്കരുത്' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് രൂക്ഷ വിമർശനം.

    ഭിന്നശേഷി അധ്യാപകരുടെ നിയമനത്തിന്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അധ്യാപക നിയമനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം സർക്കാർ വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു വിമർശനം.

    എ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​.എ​​​​​​​​​സ്.​​​​​​​​​എ​​​​​​സി​​​​​​​​​ന്‍റെ രാ​​​​​​​​​ഷ്‌​​​​​​ട്രീ​​​​​​​​​യ ​​​​​​​​​പാ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ട്ടി​​​​​​​​​യാ​​​​​​​​​യി​​​​​​​​​രു​​​​​​​​​ന്ന എ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​.ഡി​​​​​​​​​.പി​​​​​​​​​യു​​​​​​​​​ടെ നേതാവായിരുന്ന ശി​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​ട്ടി നാ​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​ര​​​​​​​​​ല്ല ഇ​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​തു​​​​​​​​​മു​​​​​​​​​ന്ന​​​​​​​​​ണി​​​​​​​​​യു​​​​​​​​​ടെ സി​​​​​​​​​.പി​​​​​​​​​.എം മ​​​​​​​​​ന്ത്രി​​​​​​​​​യാ​​​​​​​​​യ ​​​വി.​​​​​​​​​ശി​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​ട്ടി എ​​​​​​​​​ന്ന് മ​​​​​​​​​റ​​​​​​​​​ന്ന​​​​​​പോ​​​​​​​​​ലാ​​​​​​​​​ണ് അ​​​​​​​​​ധ്യാ​​​​​​​​​പ​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​നി​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​ന വി​​​​​​​​​ഷ​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​ത്തി​​​​​​​​​ൽ മ​​​​​​​​​ന്ത്രി വി.​​​​ ​​​​​ശി​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​ട്ടി​​​​​​​​​യു​​​​​​​​​ടെ വാ​​​​​​​​​ക്കു​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​ളും പ്ര​​​​​​​​​വൃ​​​​​​ത്തി​​​​​​​​​യുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത്.

    നി​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ത്ത​​​​​​​​​നപ്ര​​​​​​​​​ക്ഷോ​​​​​​​​​ഭം​​​​​​പോ​​​​​​​​​ലെ കേ​​​​​​​​​ര​​​​​​​​​ള​​​​​​​​​ത്തി​​​​​​​​​ലെ ഈ​​​​​​​​​ഴ​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​രും​​​ മു​​​​​​​​​സ്‌ലിം​​​​​​ക​​​​​​​​​ളും ക്രൈ​​​​​​​​​സ്ത​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​രും ഒ​​​​​​​​​റ്റ​​​​​​​​​ക്കെ​​​​​​​​​ട്ടാ​​​​​​​​​യി ഇ​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​തു​​​​​​സ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ക്കാ​​​​​​​​​രി​​​​​​​​​നെ​​​​​​​​​തി​​​​​​​​​രേ സ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​രം ചെ​​​​​​​​​യ്യേ​​​​​​​​​ണ്ട സ്ഥി​​​​​​​​​തി​​​​​​​​​യി​​​​​​​​​ലേ​​​​​​​​​ക്കാ​​​​​​​​​ണ് ശി​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​ട്ടി കാ​​​​​​​​​ര്യ​​​​​​​​​ങ്ങ​​​​​​​​​ൾ കൊ​​​​​​​​​ണ്ടു​​​​​​​​​പോ​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​ന്നതെന്ന് ലേഖനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    അ​​​​​​​​​യ്യ​​​​​​​​​പ്പ​​​​​സം​​​​​​​​​ഗ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​ത്തെ പി​​​​​​​​​ന്താ​​​​​​​​​ങ്ങി​​​​​​​​​യ എ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​.എ​​​​​​​​​സ്​​​​​​​​​.എ​​​​​​​​​സ് നേ​​​​​​​​​താ​​​​​​​​​വ് സു​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​മാ​​​​​​​​​ര​​​​​​​​​ൻ നാ​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​രു​​​​​​​​​ടെ വാ​​​​​​​​​ക്കു​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​ൾ ഇ​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​തു​​​​​​​​​മു​​​​​​​​​ന്ന​​​​​​​​​ണി​​​​​​​​​ക്ക് ഉ​​​​​​​​​ണ്ടാ​​​​​​​​​ക്കു​​​​​​​​​ന്ന അ​​​​​​​​​നു​​​​​​​​​കൂ​​​​​​​​​ല​​​​​​​​​മാ​​​​​​​​​യ അ​​​​​​​​​ന്ത​​​​​​​​​രീ​​​​​​​​​ക്ഷ​​​​​​​​​ത്തി​​​​​​​​​ന്‍റെ നാ​​​​​​​​​ലി​​​​​​​​​രി​​​​​​​​​ട്ടി​​​​​​​​​യാ​​​​​​​​​ണ് ഈ ​​​​​​​​​വി​​​​​​​​​ഷ​​​​​​​​​യം ഉ​​​​​​​​​ണ്ടാ​​​​​​​​​ക്കു​​​​​​​​​ന്ന അ​​​​​​​​​പ​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​ടമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

    "2016 മു​​​​​​​​​ത​​​​​​​​​ൽ 2025 വ​​​​​​​​​രെ സ്വ​​​​​​​​​കാ​​​​​​​​​ര്യ വി​​​​​​​​​ദ്യാ​​​​​​​​​ല​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​ങ്ങ​​​​​​​​​ളി​​​​​​​​​ൽ ന​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​ത്തി​​​​​​​​​യ 1.12,650 നി​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​ന​​​​​​​​​ങ്ങ​​​​​​​​​ളി​​​​​​​​​ൽ 36,318 എ​​​​​​​​​ണ്ണ​​​​​​​​​മാ​​​​​​​​​ണ് സ്ഥി​​​​​​​​​ര​​​​​​നി​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​നം. ബാ​​​​​​​​​ക്കി താ​​​​​​​​​ത്കാ​​​​​​​​​ലി​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​മാ​​​​​​​​​ണ്. 2021നും 2025നും​​​​ ഇ​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​യി​​​​​​​​​ൽ ന​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​ത്തി​​​​​​​​​യ 60,500 നി​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​ന​​​​​​​​​ങ്ങ​​​​​​​​​ളി​​​​​​​​​ൽ 90 ശ​​​​​​​​​ത​​​​​​​​​മാ​​​​​​​​​ന​​​​​​​​​വും ദി​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​സ​​​​​​​​​ക്കൂ​​​​​​​​​ലി​​​​​​​​​ക്കാ​​​​​​​​​രാ​​​​​​​​​ണ്. നി​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​നം അം​​​​​​​​​ഗീ​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​രി​​​​​​​​​ച്ചു​​​​​​​​​കി​​​​​​​​​ട്ടാ​​​​​​​​​ൻ കാ​​​​​​​​​ത്തു​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​ഴി​​​​​​​​​യു​​​​​​​​​ന്ന 16,000 അ​​​​​​​​​ധ്യാ​​​​​​​​​പ​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​രും മ​​​​​​​​​നു​​​​​​​​​ഷ്യ​​​​​​​​​രാ​​​​​​​​​ണ്.​​​ അ​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ക്കും ​​​​വോ​​​​​​​​​ട്ടു​​​​​​​​​ണ്ട്.​​​ സ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ക്കാ​​​​​​​​​ർ ഉ​​​​​​​​​ണ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ന്നു പ്ര​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ത്തി​​​​​​​​​ക്ക​​​​​​​​​ണം.

    വി​​​​​​​​​മോ​​​​​​​​​ച​​​​​​​​​നസ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​ര​​​​​മൊ​​​​​​​​​ന്നും ഇ​​​​​​​​​നി ഉ​​​​​​​​​ണ്ടാ​​​​​​​​​വി​​​​​​​​​ല്ല എ​​​​​​​​​ന്നു ക​​​​​​​​​രു​​​​​​​​​തി​​​​​​​​​യാ​​​​​​​​​ലും ക്രൈ​​​​​​​​​സ്ത​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​രു​​​​​​​​​ടെ വി​​​​​​​​​ദ്യാ​​​​​​​​​ഭ്യാ​​​​​​​​​സ പ്ര​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ത്ത​​​​​​​​​ന​​​​​​​​​ങ്ങ​​​​​​​​​ളെ ശ്വാ​​​​​​​​​സം​​​​​​​​​മു​​​​​​​​​ട്ടി​​​​​​​​​ക്കു​​​​​​​​​വാ​​​​​​​​​ൻ നോ​​​​​​​​​ക്കി​​​​​​​​​യ ​​​സ​​​​​​​​​ർ​​​ സി​​​​​​.പി​​​​​​​​​ക്കു 1947ലും ​​​​​​​​​മു​​​​​​​​​ണ്ട​​​​​​​​​ശേ​​​​​​​​​രി​​​​​​​​​ക്ക് 1957ലും ​​​​​​​​​എം.​​​​​​​​​എ. ബേ​​​​​​​​​ബി​​​​​​​​​ക്ക് 2006ലും, ​​​​​​​​​അ​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​രു​​​​​​​​​ടെ സ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ക്കാ​​​​​​​​​രു​​​​​​​​​ക​​​​​​​​​ൾ​​​​​​​​​ക്കും സം​​​​​​​​​ഭ​​​​​​​​​വി​​​​​​​​​ച്ച​​​​​​​​​ത് ഓ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ക്കു​​​​​​​​​ന്ന​​​​​​​​​തും​​​ ന​​​​​​​​​ല്ല​​​​​​​​​ത്.

    സു​​​​​​​​​പ്രീം​​​​​​​​​കോ​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​തി​​​​​​​​​യു​​​​​​​​​ടെ ​​​വി​​​​​​​​​ധി​​​​​​​​​യി​​​​​​​​​ലൂ​​​​​​​​​ടെ നാ​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​ർ​​​ സ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​വീ​​​​​​​​​സ്‌​​​ സൊ​​​​​​​​​സൈ​​​​​​​​​റ്റി​​​​​​​​​യു​​​​​​​​​ടെ വി​​​​​​​​​ദ്യാ​​​​​​​​​ല​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​ങ്ങ​​​​​​​​​ൾ​​​​​​​​​ക്ക് ല​​​​​​​​​ഭി​​​​​​​​​ച്ച നി​​​​​​​​​യ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​ന അ​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​കാ​​​​​​​​​ശം മ​​​​​​​​​റ്റു​​​​​​​​​ള്ള​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ക്ക് നി​​​​​​​​​ഷേ​​​​​​​​​ധി​​​​​​​​​ക്കു​​​​​​​​​ന്ന​​​​​​​​​ത് സ്വാ​​​​​​​​​ഭാ​​​​​​​​​വി​​​​​​​​​ക​​​​​​നീ​​​​​​​​​തി​​​​​​​​​യു​​​​​​​​​ടെ ലം​​​​​​​​​ഘ​​​​​​​​​ന​​​​​​​​​മാ​​​​​​​​​ണെ​​​​​​​​​ന്ന് ശി​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​ട്ടി​​​​​​​​​ക്ക് അ​​​​​​​​​റി​​​​​​​​​യാത്തത​​​​​ല്ല. ശി​​​​​​​​​വ​​​​​​​​​ൻ​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​ട്ടി കു​​​​​​​​​ത്തു​​​​​​​​​ന്ന​​​​​​​​​ത് സ്വ​​​​​​​​​ന്തം ​​​​​​​​​കു​​​​​​​​​ഴി ത​​​​​​​​​ന്നെ​​​​​​​​​യാ​​​​​​​​​ണ്.​​​ ഇ​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​തു​​​​​​​​​മു​​​​​​​​​ന്ന​​​​​​​​​ണി​​​​​​​​​യി​​​​​​​​​ലെ ​​​ജ​​​​​​​​​ന​​​​​​​​​പി​​​​​​​​​ന്തു​​​​​​​​​ണ​​​​​​​​​യു​​​​​​​​​ള്ള ക​​​​​​​​​ക്ഷി​​​​​​​​​യാ​​​​​​​​​യ കേ​​​​​​​​​ര​​​​​​​​​ള കോ​​​​​​​​​ണ്‍​ഗ്ര​​​​​​​​​സ് മാ​​​​​​​​​ണി​​​​​​​​​ക്കാ​​​​​​​​​രു​​​​​​​​​ടെ വേ​​​​​​​​​ര​​​​​​​​​റക്കു​​​​​​​​​ന്ന പ​​​​​​​​​ണി​​​​​​​​​യാ​​​​​​​​​ണി​​​​​​​​​ത്. മു​​​​​​​​​ഖ്യ​​​​​​​​​മ​​​​​​​​​ന്ത്രി ഇ​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​പെ​​​​​​​​​ട​​​​​​​​​ണം. ഏ​​​​​​​​​റെ വ​​​​​​​​​ർ​​​​​​​​​ത്ത​​​​​​​​​മാ​​​​​​​​​ന​​​​​​​​​ങ്ങ​​​​​​​​​ൾ പ​​​​​​​​​റ​​​​​​​​​യി​​​​​​​​​ക്ക​​​​​​​​​രു​​​​​​​​​ത്."-ലേഖനം വിമർശിക്കുന്നു.

