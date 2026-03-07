Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 March 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 7:46 AM IST

    ഐ.എ.എസ്​ സ്ഥലം മാറ്റം ബോർഡുമായി ആലോചിച്ച്​ വേണമെന്ന്​ സി.എ.ടി

    ഐ.എ.എസ്​ സ്ഥലം മാറ്റം ബോർഡുമായി ആലോചിച്ച്​ വേണമെന്ന്​ സി.എ.ടി
    കൊ​ച്ചി: സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബോ​ർ​ഡു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ചും ഐ.​എ.​എ​സ് കേ​ഡ​ർ ച​ട്ടം പാ​ലി​ച്ചും മാ​ത്ര​മേ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ (സി.​എ.​ടി). കേ​ഡ​ർ ത​സ്തി​ക​ളി​ൽ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ മാ​ത്ര​മേ നി​യ​മി​ക്കാ​വൂ​വെ​ന്ന്​ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച സി.​എ.​ടി എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ഇ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ (ഐ.​എം.​ജി) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ, കി​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്നീ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഐ.​എ.​എ​സ് കേ​ഡ​റാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഐ.​എ.​എ​സ്​ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഈ ​ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ നീ​ക്കു​ക​യും പ​ക​രം സം​വി​ധാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ ത​സ്തി​ക​യി​ലി​രി​ക്കെ ഇ​വ​രെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​സാ​ധു​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, വി. ​ര​മ മാ​ത്യൂ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    2014ൽ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത ഐ.​എ.​എ​സ് കേ​ഡ​ർ ച​ട്ട പ്ര​കാ​രം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ യോ​ഗം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബോ​ർ​ഡി​നെ​യും മ​റി ക​ട​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബോ​ർ​ഡു​മാ​യി ആ​ലോ​ച​ന വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ സി.​എ.​ടി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. നി​ശ്ചി​ത കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ കൃ​ത്യ​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സി.​എ.​ടി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ചും അ​ന്യാ​യ​മാ​യും സ്ഥ​ലം മാ​റ്റു​ന്നു എ​ന്ന​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കേ​ര​ള ഐ.​എ.​എ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് സി.​എ.​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. അ​സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ നി​ശ്ചി​ത കാ​ലാ​വ​ധി തി​ക​യാ​തെ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​രു​തെ​ന്ന് സി.​എ.​ടി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    News Summary - CAT says IAS transfer should be done in consultation with the board
