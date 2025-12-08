Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:35 PM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ ജാതി അധിക്ഷേപം; സംസ്കൃത മേധാവിക്ക്​ മുൻകൂർ ജാമ്യം

    kerala university
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ ജാ​തി അ​ധി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സം​സ്കൃ​ത വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​ക്ക് ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി കോ​ട​തി​യാ​ണ് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സാ​ക്ഷി​ക​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഉ​പാ​ധി​ക​ളു​ണ്ട്. സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഇ​നി സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​പി​ൻ വി​ജ​യ​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ശ്രീ​കാ​ര്യം പൊ​ലീ​സാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച വി​പി​ന്‍റെ പി.​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​ബ​ന്ധം നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ഗ​വേ​ഷ​ക​ന് സം​സ്കൃ​തം അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ച് വി​ജ​യ​കു​മാ​രി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ര്‍ക്ക് ക​ത്തു ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഒ

    ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​ന​ട​ന്ന ഓ​പ​ൺ ഡി​ഫ​ൻ​സി​ന് ശേ​ഷ​വും ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ വി​ജ​യ​കു​മാ​രി വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തെ വി​പി​ൻ എം.​ഫി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. എം.​ഫി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തി​യ കാ​ലം മു​ത​ൽ ത​ന്‍റെ ഗൈ​ഡാ​യി​രു​ന്ന വി​ജ​യ​കു​മാ​രി, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യും ജാ​തി പ​റ​ഞ്ഞും അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഡി.​ജി.​പി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​ത്.

    sanskritanticipatory bailCaste abuse
    Caste abuse against student; Anticipatory bail for Sanskrit chief
