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    കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ്​; പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ്​ പ്രതികൾക്ക്​ ലഭിച്ചതിൽ വിമർശനം തുടർന്ന്​ ഹൈകോടതി

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    കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ്​; പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ്​ പ്രതികൾക്ക്​ ലഭിച്ചതിൽ വിമർശനം തുടർന്ന്​ ഹൈകോടതി
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    കൊ​ച്ചി: ക​ശു​വ​ണ്ടി അ​ഴി​മ​തി​​ക്കേ​സി​​ലെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ പ​ക്ക​ലെ​ത്തി​യ​തി​ൽ വീ​ണ്ടും വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി. കോ​ട​തി​യെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദ്യ​മി​റ​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ് അ​തേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മെ​ത്തി​യ​തെ​ങ്ങി​നെ​യെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ​ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​ത് ഏ​തു മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഡ് ത​പാ​ൽ, ഇ-​മെ​യി​ൽ, വാ​ട്സ് ആ​പ്, ഇ​ൻ​സ്​​റ്റ​ഗ്രാം തു​ട​ങ്ങി ഏ​തു സേ​വ​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്​​ച​ക്ക​കം അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഏ​ത്​ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത്​ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​നു​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ​ നി​ർ​ദേ​ശം. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ചോ​ർ​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മ​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഡ്വ. കെ.​എം. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ് ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​ന് ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും മു​മ്പു​ത​ന്നെ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി.​വി. വി​നോ​ദ്​ കു​മാ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​ജാ​വി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ രാ​ജ​ഭ​ക്തി​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ചാ​ര​ണാ​നു​മ​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഏ​ത് നി​യ​മ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട അ​ധി​കൃ​ത​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. രേ​ഖ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​ക​ർ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാം. സ്ഥാ​പി​ത താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണ് വ​രി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് വെ​ച്ച് പ്ര​തി​ക്ക് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത്​ ഗു​രു​ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, മു​ൻ എം.​ഡി കെ.​എ. ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കേ​സി​ൽ സി.​ബി.​ഐ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച്​ പു​തി​യ​ത്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

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    News Summary - Cashew corruption case
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