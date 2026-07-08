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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 July 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 6:00 AM IST

    ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി കേ​സ്: പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തിയുടെ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി

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    ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി കേ​സ്: പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തിയുടെ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി
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    കൊ​ച്ചി: ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പു​തു​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സി.​ബി.​ഐ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​താ​യി ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​ന്​ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, പി​റ്റേ ദി​വ​സം ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്​ കാ​ട്ടി കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ഷ​യം വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​സി​ലെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചാ​ണ്​ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്​ പു​റ​മെ മു​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ര​തീ​ഷും കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ട​കം​പ​ള്ളി മ​നോ​ജ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷി​നെ​തി​രെ എ​ടു​ത്ത കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ത്തും.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ഹ​ര​ജി
    കൊ​ച്ചി: ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ നി​ന്ദി​ക്കു​ന്ന വി​ധം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വ്യ​വ​സാ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ബി​ജു​വി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ ഹ​ര​ജി.

    മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ്യ​വ​സാ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ ക​ട​കം​പ​ള്ളി മ​നോ​ജാ​ണ്​ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി​യി​ലൂ​ടെ ബി​ജു​വി​നെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​തി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി.

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    TAGS:cashew scamprosecutionHigh-courtCBI
    News Summary - Cashew Case: New Order Filed
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