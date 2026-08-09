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    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 2:27 PM IST

    അർജുൻ ആയങ്കിയെ പിടികൂടാൻ സഹായിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം; നൽകുക സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

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    അർജുൻ ആയങ്കിയെ പിടികൂടാൻ സഹായിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം; നൽകുക സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
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    തിരുവനന്തപുരം: അർജുൻ ആയങ്കിയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസിന് നിർണായക വിവരം നൽകിയ പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് പാരിതോഷികം. ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികമായി നൽകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു.

    ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അർജുൻ ആയങ്കി അഭിഭാഷകയെ കാണാൻ എത്തിയത് പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലായിരുന്നു. യാത്രക്കാരനിൽ സംശയം തോന്നിയ ഡ്രൈവർ ഉടൻ തന്നെ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് അർജുൻ പിടിയിലായത്.

    അർജുൻ ആയങ്കിയെ പിടികൂടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊലീസിന് നിരവധി വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നൽകിയ വിവരമാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊതുജന താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ തുക നൽകാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച് തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായും, പയ്യന്നൂരിലെ ഡ്രൈവർക്ക് തുക നേരിട്ട് കൈമാറുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഡ്രൈവറുടെ നടപടി മാതൃകാപരമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അതേസമയം, ഒളിവിലിരിക്കെ തന്റെ സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പോസ്റ്റിട്ടത് സുഹൃത്തായ പ്രണവാണെന്ന് അർജുൻ ആയങ്കി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുന്ന വഴി പ്രണവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് പ്രണവ് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറിയെന്നും അർജുൻ മൊഴി നൽകി. അർജുന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോണിൽ നിന്നാണോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകൾ വന്നതെന്ന് പൊലീസ് ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

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    News Summary - Cash Reward Announced for Auto Driver Who Aided Arjun Ayanki's Arrest
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