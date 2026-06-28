Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവിദ്യാർഥിനിക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 11:01 PM IST

    വിദ്യാർഥിനിക്ക് ക്രൂരമർദനം; പിതാവിനെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    വിദ്യാർഥിനിക്ക് ക്രൂരമർദനം; പിതാവിനെതിരെ കേസ്
    cancel

    ചി​റ്റൂ​ർ: അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ മ​ക​ളെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച പി​താ​വി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത് മീ​നാ​ക്ഷി​പു​രം പൊ​ലീ​സ്. ല​ഹ​രി​ക്ക​ടി​മ​യാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന പി​താ​വ് സ്വ​ന്തം മ​ക​ളെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം പു​റം​ലോ​ക​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    വ​ണ്ടി​ത്താ​വ​ളം കേ​യോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വ് കു​ട്ടി​യെ വി​റ​ക് ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ച​രി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​യെ ശി​ശു​ക്ഷേ​മ സ​മി​തി​യു​ടെ ഷെ​ൽ​റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsChild Abusechittur
    News Summary - case took against father for beating child
    Similar News
    Next Story
    X