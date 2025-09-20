Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:38 PM IST

    മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം: മെഡി. കോളജിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പ്രതിചേർത്തു

    Manjeri Medical Collage
    camera_altമഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ്

    മ​ഞ്ചേ​രി: ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ശ​മ്പ​ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ അ​റി​യി​ച്ച ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഇ.​സി.​ജി ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ സു​ബി​ൻ, സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സ് ഗോ​പ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​വ​രെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​കെ.​കെ. അ​നി​ൽ​രാ​ജ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന 20 താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 12 നാ​ണ് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ശേ​ഷം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള നി​പ അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ര​ണ്ടു മാ​സ​മാ​യി വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ത​ട​ഞ്ഞു. ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ​വെ​ച്ചും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി ചി​ല​ർ വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത വി​ഷ​മം മ​ന്ത്രി​യെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ല​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ക​ര​ഞ്ഞു പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രി പോ​കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ബ​ഹ​ളം​വെ​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ത​ട​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഇ​ത് കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യി​ലും വാ​ക്കേ​റ്റ​ത്തി​ലും ക​ലാ​ശി​ച്ചു. ഇ​താ​ണ് കേ​സി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്.

    Health MinisterManjeri Govt. Medical CollegeKerala
    News Summary - Case registered against temporary workers for protesting against minister at manjeri medical collage
