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    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 9:01 AM IST

    അയ്യപ്പനെ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന പരാതി: സണ്ണി എം കപിക്കാടിനെതിരെ കേസ്

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    അയ്യപ്പനെ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന പരാതി: സണ്ണി എം കപിക്കാടിനെതിരെ കേസ്
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    പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല അയ്യപ്പനെ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ സണ്ണി എം കപിക്കാടിനെതിരെ കേസെടുത്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലയാളം സർവകലാശാലയിലെ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു സണ്ണി കപിക്കാടിന്റെ പരാതിക്കാധാരമായ പരാമർശങ്ങൾ. ഇതിനെതിരെ തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

    തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും സർക്കാരും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സണ്ണി കപിക്കാട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും പന്തളം കൊട്ടാരവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

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    TAGS:Case registeredAyyappasunny m kapikkadcomplaint filed
    News Summary - Case filed against Sunny M Kapikad for insulting Ayyappan
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