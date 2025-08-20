Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപലിശക്കെണി ആത്മഹത്യ;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:32 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:32 PM IST

    പലിശക്കെണി ആത്മഹത്യ; മുൻ പൊലീസുകാരനും ഭാര്യക്കുമെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    • ഈടാക്കിയത് ഒരുലക്ഷത്തിന് പതിനായിരം രൂപ മാസപ്പലിശ
    • പൊലീസുകാരൻ വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ നടപടി നേരിട്ടയാൾ
    പലിശക്കെണി ആത്മഹത്യ; മുൻ പൊലീസുകാരനും ഭാര്യക്കുമെതിരെ കേസ്
    cancel
    camera_alt

    ആ​ശ ബെ​ന്നി

    പ​റ​വൂ​ർ: കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വീ​ട്ട​മ്മ പു​ളി​ക്ക​ത്ത​റ ആ​ശ ബെ​ന്നി (46) പു​ഴ​യി​ൽ ചാ​ടി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കൊ​ള്ള​പ്പ​ലി​ശ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മു​ൻ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നും ഭാ​ര്യ​ക്കു​മെ​തി​രെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്രേ​ര​ണ​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​ശ​യു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച മു​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി കൈ​താ​രം ക​ട​ത്തു​ക​ട​വ് പ്ര​ദീ​പ്, ഭാ​ര്യ ബി​ന്ദു എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് പ​റ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    2018ൽ ​വ​രാ​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച ദേ​വ​സ്വം​പാ​ടം സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​ജി​ത്തി​നെ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു​വാ​വി​ന്‍റെ വീ​ട്ടു​കാ​രോ​ട് 10,000 രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ലും ഇ​യാ​ൾ പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പ്ര​ദീ​പി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​ദീ​പി​ന് വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ശ ബെ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യു​ണ്ടാ​യ അ​ന്നു​ത​ന്നെ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്ര​ദീ​പി​നെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​രു​ടെ ഫോ​ണു​ക​ൾ സ്വി​ച്ച്ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ റി​ട്ട. പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ പ്ര​ദീ​പി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ര്യ ബി​ന്ദു​വി​ന്‍റെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​മൂ​ല​മാ​ണ് മ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ശ പു​ഴ​യി​ൽ ചാ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ ശ​ല്യം​മൂ​ലം ഒ​രാ​ഴ്ച​മു​മ്പ് ആ​ശ കൈ ​ഞ​ര​മ്പ്​ മു​റി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​സ്.​പി ഓ​ഫി​സി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രെ​യും വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ദീ​പി​ന് പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​ന്നു രാ​ത്രി​ത​ന്നെ പ്ര​ദീ​പും ഭാ​ര്യ​യും വീ​ട്ടി​ൽ​ചെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ചി​ല മു​ദ്ര​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ലു​ണ്ട്.

    ആ​ശ​യു​ടെ മ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​ന​മ്പം ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​സ്. ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 12 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​റ​വൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ശ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി സെ​ന്റ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ​സ് പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

    ‘മ​രി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് പേ​ടി​യാ​ണ്, ഞാ​ൻ എ​ന്തു​ചെ​യ്യും ദൈ​വ​മേ...’

    പ​റ​വൂ​ർ: ‘‘മ​രി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് പേ​ടി​യാ​ണ്, ഞാ​ൻ എ​ന്തു​ചെ​യ്യും ദൈ​വ​മേ....’’ എ​ന്നാ​ണ് കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി പു​ളി​ക്ക​ത്ത​റ ആ​ശ ബെ​ന്നി​യു​ടെ എ​ട്ട് പേ​ജു​ള്ള ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം. താ​ൻ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. 2022 മു​ത​ലാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ടം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​ല​വ​ട്ട​മാ​യി പ​ത്തു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ആ​ശ പ​ലി​ശ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ​യാ​ണ് മാ​സ​പ്പ​ലി​ശ. പി​ന്നീ​ട് ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ ചി​ട്ടി പി​ടി​ച്ച തു​ക​യും സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ണ​യം​വെ​ച്ചും ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും 24 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി. ഇ​നി​യും 22 ല​ക്ഷം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ലി​ശ മു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ല​രി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ങ്ങി ആ​ശ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രും പ​ണം തി​രി​കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി സൂ​ച​ന‍യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Case filedFormer policemaninterest trapKerala News
    News Summary - Case filed against former policeman and his wife
    Similar News
    Next Story
    X