Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 11:45 PM IST

    കാഞ്ഞങ്ങാട് നബിദിന റാലി നടത്തിയ 200ഓളം പേർക്കെതിരെ കേസ്

    കാഞ്ഞങ്ങാട് നബിദിന റാലി നടത്തിയ 200ഓളം പേർക്കെതിരെ കേസ്
    കാഞ്ഞങ്ങാട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് നബിദിന റാലി നടത്തിയ 200ഓളം പേർക്കെതിരെ ഹോസ്ദുർഗ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മാണിക്കോത്ത് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും ആറങ്ങാടി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നബിദിന റാലിക്കെതിരെയാണ് കേസ്.

    ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു റാലി. സംസ്ഥാന പാതയിൽ കോട്ടച്ചേരി ട്രാഫിക് സർക്കിളിൽ റാലി നടത്തി പൊലീസിന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിച്ച് ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്.

    TAGS:Kerala PolicePolice CaseEid Milad
    News Summary - Case filed against around 200 people who held a Eid Milad Un Nabi rally in Kanhangad
