    date_range 19 Aug 2025 11:22 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 11:22 AM IST

    ‘ആറന്മുളയുടെ ചെമ്പട’ക്കെതിരെ കേസ്​; പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്​ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ അം​ഗം

    ‘ആറന്മുളയുടെ ചെമ്പട’ക്കെതിരെ കേസ്​; പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്​ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ അം​ഗം
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച്​ പോ​സ്​​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘ആ​റ​ന്മു​ള​യു​ടെ ചെ​മ്പ​ട’​യെ​ന്ന ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജി​നെ​തി​രെ, സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ അം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ​കേ​സ്. ആ​ർ. സ​ന​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ്​ തി​രു​വ​ല്ല പു​ളി​ക്കീ​ഴ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചും സ​ന​ൽ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​വി​മ‍ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​ര​വ​ധി പോ​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ‘ആ​റ​ന്മു​ള​യു​ടെ ചെ​മ്പ​ട’​യെ​ന്ന ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ആ​റ​ന്മു​ള സീ​റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സ​ന​ൽ​കു​മാ​ർ വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ​തി​രെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, വി.​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ടാ​ഗ് ചെ​യ്താ​ണ് സ​ന​ല്‍കു​മാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ സ​ന​ൽ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യാ​ലും ക​പ്പി​ത്താ​ൻ ച​ത്താ​ൽ മ​തി’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടോ​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി, സ​ന​ൽ​കു​മാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രാ​ണെ​ന്ന്​ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ലാ​പ​ശ്ര​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​കു​പ്പു​ക​ളും ഫേ​സ്ബു​ക്ക്​ പേ​ജ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

