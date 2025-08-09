Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനഖം വെട്ടാതെ ഡ്രൈവിങ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 8:04 AM IST

    നഖം വെട്ടാതെ ഡ്രൈവിങ്​ ടെസ്റ്റിനെത്തിയതിന് സ്ത്രീയോട്​ മോശം സംസാരം: എം.വി.ഐക്കെതിരായ കേസ്​ റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ത്രീകൾ പലരും കുളിക്കാതെയും പല്ലുതേക്കാതെയും നഖം വെട്ടാതെയും ടെസ്റ്റിന് വരുന്നു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അധിക്ഷേപം
    നഖം വെട്ടാതെ ഡ്രൈവിങ്​ ടെസ്റ്റിനെത്തിയതിന് സ്ത്രീയോട്​ മോശം സംസാരം: എം.വി.ഐക്കെതിരായ കേസ്​ റദ്ദാക്കി
    cancel

    കൊച്ചി: നഖം വെട്ടാതെ ഡ്രൈവിങ്​ ടെസ്റ്റിന് എത്തിയതിന്റെ പേരിൽ മോശമായി സംസാരിച്ചെന്ന സ്​ത്രീയു​ടെ പരാതിയിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്കെതിരായ (എം.വി.ഐ) കേസ്​ ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി. ഓടുന്ന വാഹനത്തിൽ നടന്ന സംഭവം പൊതുസ്ഥലത്തെ അശ്ലീലപ്രയോഗമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നും സാന്ദർഭികമായി ഉപയോഗിച്ച മോശം വാക്കുകൾ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന കുറ്റമാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ്​ പ്രതിയായ നെടുമങ്ങാട് എം.വി.ഐ എം. അനസ് മുഹമ്മദിനെ ജസ്​റ്റിസ്​ ജി. ഗിരീഷ്​ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്​. അനസിനെതിരെ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസും നെടുമങ്ങാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയിലെ തുടർനടപടികളും റദ്ദാക്കി.

    2022 ഒക്ടോബർ 14ന്​ കാറിൽ റോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനിടെ നഖം നീട്ടിവളർത്തിയിരിക്കുന്നതുകണ്ട് തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ പരാതി. സ്ത്രീകൾ പലരും കുളിക്കാതെയും പല്ലുതേക്കാതെയും നഖം വെട്ടാതെയും ടെസ്റ്റിന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ​ അധിക്ഷേപിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. തുടർന്ന് പൊതുസ്ഥലത്ത് അശ്ലീലപരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും ബാധകമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്താണ് പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ നൽകിയ ഹരജി വിചാരണ കോടതി തള്ളിയതിനെത്തുടർന്നാണ്​ അഡ്വ. എ. രാജസിംഹൻ മുഖേന​ അനസ് ഹൈ​കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

    ഹരജിക്കാരന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്​ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിലും പരാതിക്കാരിയെ അവഹേളിക്കാൻ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് കരുതാനാവില്ലെന്ന്​ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മോശം ഭാഷാപ്രയോഗം സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കാൻ കരുതിക്കൂട്ടി നടത്തുന്നതല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന്​ സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരാമർശങ്ങൾ വാഹനത്തിൽവെച്ച്​ നടത്തിയതിനാൽ പൊതുജനത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാകില്ല. പരാതിക്കാരി ആരോപിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ലൈംഗികച്ചുവയുള്ളതല്ലെന്ന്​ വിലയിരുത്തിയ കോടതി, തുടർന്ന്​​ കേസ് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:driving testAbusiveMVI
    News Summary - Case Dismissed against MVI for verbally abusing woman for appearing for driving test without cutting her nails
    Similar News
    Next Story
    X