Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:34 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:34 PM IST

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ്: അതിജീവിതയുടെ മൊഴി നിർണായകം, ലഭിച്ച 13 പരാതികളും മൂന്നാം കക്ഷികളുടേത്

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ്: അതിജീവിതയുടെ മൊഴി നിർണായകം, ലഭിച്ച 13 പരാതികളും മൂന്നാം കക്ഷികളുടേത്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​ക ചൂ​ഷ​ണ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ മൊ​ഴി നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്രം ന​ട​ത്താ​ൻ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ശ്ര​മം.

    പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ മൊ​ഴി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശ്വാ​സം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കേ​സി​ന് ബ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക തെ​ളി​വ് ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. മൊ​ഴി​യെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​ട​ക്കും. രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ റി​നി ജോ​ർ​ജ്, അ​വ​ന്തി​ക, ഹ​ണി ഭാ​സ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    നി​ല​വി​ൽ 13 പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാം മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടേ​താ​ണ്. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ കു​റ​വാ​ണ്. ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ പ​രാ​തി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ്. പ​രാ​തി​ക്കാ​രെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി എ​ഴു​തി വാ​ങ്ങാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ തെ​ളി​വു​ക​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. മാ​ധ്യ​മ​വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ഏ​റെ​യും. സ്ത്രീ​ക​ളെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന് ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​ൽ. ഷാ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യൂ​ത്ത്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ്യാ​ജ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് വീ​ണ്ടും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കും. ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ യൂ​ത്ത്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച്‌ പൊ​ലീ​സ്‌ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ന്റെ വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ട് സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.



    TAGS:KPCCCongressRahul MamkootathilKerala
    News Summary - Case against Rahul Mangkootatil: Survivor's statement crucial
