മാധ്യമ പ്രവർത്തകക്കെതിരായ കേസ്: സി.പി.ഐ യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് സി. ദിവാകരൻ

മാധ്യമ പ്രവർത്തകകക്കെതിരായി കേസെടുത്തതിൽ സി.പി.ഐ യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുൻ മന്ത്രി സി. ദിവാകരൻ. റിപ്പോര്‍ട്ട‍ര്‍ അഖില നന്ദകുമാർ ചെയ്ത തെറ്റെന്തെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ്. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നല്ല ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയണം. പൊലീസ് നടപടിയോട് സിപിഐ യോജിക്കുന്നില്ല. ആരുടേയോ പ്രീതി പിടിച്ച് പറ്റാൻ പൊലീസ് കുത്തിത്തിരിപ്പ് നടത്തുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയിലെ വിയോജിപ്പ് അനുയോജ്യമായ വേദിയിൽ പറയുമെന്നും സി. ദിവാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ പൊലീസ് കേസെടുത്തതിൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി.

Case against media work: C Divakaran says CPI does not agree