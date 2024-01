cancel Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link മരട്: ഫുട്‌ബാള്‍ കളിക്കുന്നതിനിടെ പന്തെടുക്കാന്‍ ചെന്ന കുട്ടിയെ വീട്ടുടമ മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തിൽ മരട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ അയല്‍വാസിയായ മരട് ദിവ്യദീപം വീട്ടില്‍ ബാലനെതിരേയാണ് കേസെടുത്തത്. പൂണിത്തുറ വളപ്പിക്കടവ് കോളനിയില്‍ ബ്ലായിത്തറയില്‍ അനില്‍കുമാറിന്‍റെ മകന്‍ നവീന്‍ (10) നാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. നവീന്‍ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പില്‍ ഫുട്ബാള്‍ കളിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പന്ത് സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് തെറിച്ചുപോയത്. പന്തെടുക്കാന്‍ പോയ നവീനെ വീട്ടുടമ പട്ടിക കൊണ്ട് കാലിനും മുതുകിലും മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ മതില്‍ ചാടിക്കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കാലിന്‍റെ എല്ല് പൊട്ടി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. 324 വകുപ്പു പ്രകാരം ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ദേഹോപദ്രവം എല്‍പ്പിച്ചതിനാണ് ബാലനെതിരേ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇയാള്‍ക്കെതിരേ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് മരട് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

case against house owner who beat the child who went to play ball