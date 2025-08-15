Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:00 AM IST

    മലപ്പുറം തെയ്യാലിങ്ങലിൽ വൻ കവർച്ച; സ്ഥലം വിറ്റ പണവുമായി യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ അടിച്ചുതകർത്ത് രണ്ടുകോടി രൂപ കവർന്നു

    മലപ്പുറം തെയ്യാലിങ്ങലിൽ വൻ കവർച്ച; സ്ഥലം വിറ്റ പണവുമായി യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ അടിച്ചുതകർത്ത് രണ്ടുകോടി രൂപ കവർന്നു
    മലപ്പുറം: നന്നമ്പ്ര തെയ്യാലിങ്ങലിൽ മാരക ആയുധങ്ങളുമായെത്തിയ സംഘം കാർ ആക്രമിച്ച് രണ്ടുകോടി രൂപ കവർന്നു. തെയ്യാലിങ്ങൽ ഹൈസ്കൂൾ പടിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

    കൊടിഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വിറ്റ പണവുമായി കാറിൽ മടങ്ങുന്ന തെന്നല അറക്കൽ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ, മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എന്നിവരാണ് കവർച്ചക്ക് ഇരയായത്.

    വസ്തു വിറ്റ പണമായി 1.95 കോടി രൂപയാണ് കാറുലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിന് മുന്നിൽ കവർച്ച സംഘം കാറിട്ട് തടയുകയും വടിയും വാളും ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം തകർക്കുകയായിരുന്നു. കാറിനകത്ത് ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ച പണമെടുത്ത് സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    TAGS:theftCrime NewsrobberyMalapuram
    News Summary - Car stopped in Malappuram, Rs 2 crore stolen
