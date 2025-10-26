Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഒപ്പിട്ടത്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 5:57 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 5:57 AM IST

    ഒപ്പിട്ടത്​ ഊരാക്കുടുക്കിൽ; പി.എം ശ്രീയിൽനിന്ന്​ പിന്മാറാനാകില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ അ​ധി​കാ​രം കേ​​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ മാ​ത്രം
    ഒപ്പിട്ടത്​ ഊരാക്കുടുക്കിൽ; പി.എം ശ്രീയിൽനിന്ന്​ പിന്മാറാനാകില്ല
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സി.​പി.​ഐ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​​ത്തി​യാ​ലും പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​ൻ ഇ​നി കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​കി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യം പ്ര​ത്യേ​കം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന മൂ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ, റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ള്ള സ​മ്പൂ​ർ​ണ അ​ധി​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, കേ​ന്ദ്ര​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -സാ​ക്ഷ​ര​ത വ​കു​പ്പ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മാ​ത്രം നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ക​രാ​ർ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി, തി​രു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ര​ണ്ട് ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും (കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ) പ​ര​സ്പ​ര സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നും ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​മു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ നി​ല​വി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച കാ​ല​പ​രി​ധി​യാ​യ 2027 മാ​ർ​ച്ച്​ 31 വ​രെ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -സാ​ക്ഷ​ര​ത വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും തീ​യ​തി വ​രെ​യോ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം സാ​ധു​വാ​ണെ​ന്നും ​ഒ​പ്പി​ട്ട രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ട്.

    പ​ദ്ധ​തി കാ​ല​യ​ള​വി​ന്​ ശേ​ഷം പി.​എം ശ്രീ ​സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും പ​ദ്ധ​തി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ത​ന്നെ തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. പി.​എം ​ശ്രീ ​സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ മേ​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പേ​രു​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ‘പി.​എം ​ശ്രീ’ ​എ​ന്ന്​ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ണം. പി​ന്നീ​ടൊ​രി​ക്ക​ലും മാ​റ്റാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIeducation departmentPM SHRI
    News Summary - can't withdraw from pm sree
    Similar News
    Next Story
    X