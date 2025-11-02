കാരാപ്പുഴ പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തിയ നിലയിൽtext_fields
കൽപറ്റ: കാരാപ്പുഴ പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മുട്ടിൽ അമ്പുകുത്തി ഭാഗത്ത് എക്സൈസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത്. എട്ട് കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
കൽപറ്റ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജി. ജിഷ്ണുവും സംഘവും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ചെടികൾ കണ്ടത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു.
പരിശോധനയിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ എം.എ. സുനിൽകുമാർ, കെ.എം. ലത്തീഫ്, വയനാട് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ പി. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ബിന്ദു, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഡ്രൈവർ അൻവർകളോളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register