Madhyamam
    date_range 20 April 2026 7:06 AM IST
    date_range 20 April 2026 7:06 AM IST

    സ്ഥാനാർഥികൾ ‘പാട്ടൊരുക്ക’ത്തിൽ

    കൊ​ച്ചി: പെ​ട്ടി​യി​ല​ട​ച്ച വോ​ട്ടി​ന്‍റെ വി​ധി​യ​റി​യാ​ൻ ​ഇ​നി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മാ​ത്രം. ഇ​തി​നി​ടെ, വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ഹ്ലാ​ദ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ മി​ക്ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും മു​ഖ്യ ആ​യു​ധം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ന്ദി പ​റ​യാ​നും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട എ​തി​രാ​ളി​യെ അ​ടി​ച്ചി​രു​ത്താ​നും അ​​തേ ആ​യു​ധം ത​ന്നെ​യാ​കും പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ മു​ന്ന​ണി വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഓ​ർ​ഡ​ർ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ബ്​​ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട്​ പ​റ​യു​ന്നു. മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പൊ​തു​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ര​ഹ​സ്യ സ്വ​ഭാ​വ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പേ​ര്​ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ത്ത വി​ധം ര​ഹ​സ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി റെ​​ക്കോ​ഡ്​ ചെ​യ്ത്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. തോ​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി​ന്നീ​ട്​ മു​ങ്ങി​യാ​ലോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും മു​ൻ​കൂ​റാ​യി പ​ണം വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്.

    ത​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും എ​തി​ർ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ന്യൂ​ന​ത​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ക്ഷേ​പ ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്​ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യു​ള്ള​വ​യാ​ണ്​ പാ​ട്ടു​ക​ൾ. നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടി​ന്‍റെ​യും ജ​ന​പ്രി​യ സി​നി​മാ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ഴ​യ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും പാ​ര​ഡി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്. പ്ര​ചാ​ര​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യും വ​ന​വാ​സ​വും ‘ക​ട​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു’​മെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ​യും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘വാ​ഴ 2’ സി​നി​മ​യി​ലെ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടി​ന്‍റെ ഈ​ണ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വേ​ണ്ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​ജ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​ലെ വ​രി​ക​ൾ ‘‘വ​ന​വാ​സ​ത്തി​ന് പോ​കു​വാ​നാ​യ് ഒ​രു​ങ്ങി നി​ന്നോ വി.​ഡി, മൂ​ന്നാം വ​ട്ടോം തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി നേ​ടി, നൂ​റ് സീ​റ്റ് നേ​ടു​മെ​ന്ന വീ​മ്പ് പാ​ഴാ​യി​പ്പോ​യി, ജ​ന​വി​ധി ക​ണ്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ല​യി​ൽ മു​ണ്ടി​ട്ടോ​ടി...’’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു. ‘ക​ട​ക്ക​ണ്ണി​ൻ മു​ന കൊ​ണ്ട്...’​ എ​ന്ന പ​ഴ​യ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്‍റെ പാ​ര​ഡി​യാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഗാ​ന​ത്തി​ലെ വ​രി​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​: ‘‘ക​ട​ക്ക് പു​റ​ത്ത് എ​ന്ന് ഇ​ടി​വെ​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞോ​നെ പി​ര​ടി​ക്ക് പി​ടി​ച്ചി​റ​ക്കി, ജ​ന​മോ സ​ഹി​കെ​ട്ട് ഗ​തി​കെ​ട്ട പി​ണ​റാ​യി ഭ​ര​ണ​ത്തെ ഇ​ക്കു​റി​യോ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ്റെ പി.​ആ​ർ ത​ള്ളും പാ​ഴാ​ക്കി....’’. പാ​ട്ടി​ന്​ വേ​ണ്ടി മു​ട​ക്കി​യ പ​ണം ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ മു​ത​ലാ​കു​മെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം.

    TAGS: trends, Candidates, election result, Preparation, Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - Candidates in 'song preparation'
