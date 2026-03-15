    Posted On
    date_range 15 March 2026 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 10:55 PM IST

    കുന്നത്തുനാട്ടില്‍ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥിയുമായി എന്‍.ഡി.എ

    കുന്നത്തുനാട്ടില്‍ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥിയുമായി എന്‍.ഡി.എ
    കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം: സം​വ​ര​ണ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്ടി​ല്‍ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് എ​ന്‍.​ഡി.​എ സ​ഖ്യം. അ​ടൂ​ര്‍ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മു​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​നും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ബു ദി​വാ​ക​ര​നെ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​നി​ല്‍ ട്വ​ന്റി20 സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബു എം.​ജേ​ക്ക​ബ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ച​ക്ക​യാ​ണ് ചി​ഹ്നം.

    കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്ടി​ലെ ഇ​ട​തു-​വ​ല​ത് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ര്‍ കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​രാ​യി​രി​ക്കെ, സ്വ​ന്ത​മാ​യി കി​ട​പ്പാ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യെ​യാ​ണ് എ​ന്‍.​ഡി.​എ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാ​ബു ജേ​ക്ക​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. 2006ല്‍ ​മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കേ​വ​ലം നാ​ലു​ല​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​വി. ശ്രീ​നി​ജി​ന്റെ സ്വ​ത്ത്, 2021ല്‍ 18 ​കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു. ഒ​രു തൊ​ഴി​ലും ചെ​യ്യാ​തെ കോ​ടി​ക​ള്‍ സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന മാ​ജി​ക് കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്ടി​ലെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​ല്‍ അ​വ​ര്‍ വി​ദേ​ശ​ത്ത് തൊ​ഴി​ല്‍ തേ​ടി​പ്പോ​കി​ല്ലെ​ന്നും സാ​ബു എം. ​ജേ​ക്ക​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്‍.​ഡി.​എ​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദ്യ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യെ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തെ​ന്നും ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ 140 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ഉ​ട​ന്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്ടി​ലെ എ​ന്‍.​ഡി.​എ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക്കൊ​പ്പം ചു​വ​രെ​ഴു​തി രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:candidateNDAassembly electionBJP
    News Summary - NDA with an unexpected candidate in Kunnathunadu
    Similar News
    Next Story
