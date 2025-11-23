Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 11:16 PM IST

    കെ.എസ്.യു ഹാപ്പി; യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് അതൃപ്തി, മത്സരരംഗത്ത് 81 കെ.എസ്‌.യു നേതാക്കൾ

    കെ.എസ്.യു ഹാപ്പി; യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് അതൃപ്തി, മത്സരരംഗത്ത് 81 കെ.എസ്‌.യു നേതാക്കൾ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യ ഇ​ടം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ര​സ്യ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന കി​ട്ടി​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മ​റി​യി​ച്ചും ​മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞും കെ.​എ​സ്.​യു രം​ഗ​ത്ത്.

    ഇ​ക്കു​റി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്​ 22 സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 81 കെ.​എ​സ്‌.​യു നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ലോ​ഷ്യ​സ് സേ​വ്യ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ത​ല്ലി​ന്‍റെ​യും കേ​സി​ന്‍റെ​യും എ​ണ്ണ​വും സീ​റ്റും നോ​ക്കി​യാ​ൽ നേ​രി​ട്ട അ​വ​ഗ​ണ​ന ബോ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഒ.​കെ. ജ​നീ​ഷി​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​ക​ര​ണം സം​ഘ​ട​ന​ക്കു​ള്ളി​ൽ നീ​റ്റ​ലാ​യി തു​ട​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ നേ​ർ​വി​പ​രീ​താ​നു​ഭ​വം പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കെ.​എ​സ്.​യു രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​രു​ണി​മ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, ഗോ​പു​നെ​യ്യാ​ർ, അ​ജാ​സ് കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം, മു​ബാ​സ് ഓ​ട​ക്കാ​ലി, ഗൗ​തം ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും ഗോ​പു നെ​യ്യാ​റും ഗൗ​തം ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ലോ​ഷ്യ​സ് സേ​വ്യ​ർ വാ​ർ​ത്ത​കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. എം.​ജെ. യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജോ​സൂ​ട്ടി ജോ​സ്, അ​മൃ​ത​പ്രി​യ, ആ​ദ​ർ​ശ് സു​ധ​ർ​മ​ൻ, മി​വ ജോ​ളി, അ​ർ​ജു​ൻ പൂ​ന​ത്ത്, അ​ൽ​അ​മീ​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ്, എം.​സി. അ​തു​ൽ, നി​ഖി​ൽ ക​ണ്ണാ​ടി, എം.​എ​സ്. രോ​ഹി​ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    അന്തിമപട്ടികയിൽ​ 1,07,211 സ്ഥാനാർഥികൾ

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​ന്തി​മ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​ 1,07,211 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​ 1,54,547 പ​​ത്രി​ക​ക​ൾ. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ 56501 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളും 50709 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രു​മാ​ണ്. ട്രാ​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​രു പ​ത്രി​ക സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ ത​ള്ളി​യ​ത് 2,479 പ​ത്രി​ക​ക​ളാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ത്രി​ക​ക​ൾ ത​ള്ളി​യ​ത്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ-538 എ​ണ്ണം. സൂ​ക്ഷ്​​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ശേ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ത്രി​ക​ക​ളും (18,820) സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും (13,362) ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് വ​രെ​യാ​ണ് പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം. അ​ത്​ ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത്​ ആ​രൊ​ക്കെ എ​ന്ന ചി​​​ത്രം വ്യ​ക്​​ത​മാ​കും.

    TAGS:Local Body ElectionKSUYouth CongressKerala
    News Summary - Candidate list for local body elections: Youth Congress unhappy
