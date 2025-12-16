തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തോറ്റതിന്റെ മനോവിഷമത്തില് സ്ഥാനാര്ഥി ജീവനൊടുക്കിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തോറ്റതിന്റെ മനോവിഷമത്തില് സ്ഥാനാര്ഥി ജീവനൊടുക്കി. അരുവിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മണമ്പൂര് വാര്ഡിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്ഥി വിജയകുമാര് ആണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. 59 വയസ്സായിരുന്നു.
മണമ്പൂര് വാര്ഡില് വിജയകുമാര് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതു മുതല് വിജയകുമാര് മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 149 വോട്ട് നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് വിജയകുമാരന് ലഭിച്ചത്. ബി.ജെ.പിയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചത്.
ഫലം വന്ന ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വിജയകുമാരൻ മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് മകൻ കണ്ടതോടെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ചൊവ്വ പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ചത്.
പത്തു വര്ഷം മുമ്പ് വിജയകുമാര് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register