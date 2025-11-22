Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 6:51 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 6:51 AM IST

    സ്ഥാനാർഥിയെ തെരുവുനായ്​ കടിച്ചു; ജയിച്ചാൽ ആദ്യ നടപടി തെരുവുനായ്​ക്കളെ ഇല്ലാതാക്കലെന്ന് സ്ഥാനാർഥി

    സ്ഥാനാർഥിയെ തെരുവുനായ്​ കടിച്ചു; ജയിച്ചാൽ ആദ്യ നടപടി തെരുവുനായ്​ക്കളെ ഇല്ലാതാക്കലെന്ന് സ്ഥാനാർഥി
    പത്തനംതിട്ട: ഓമല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി വി. ജലജയെ തെരുവുനായ്​ കടിച്ചു. കാലിനാണ് കടിയേറ്റത്. പട്ടിയുടെ രണ്ട് പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ആഴത്തിൽ മുറിവുണ്ടായി.

    നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ മൂന്നോടെ വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുമ്പോൾ പുത്തൻപീടിക ഹോമിയോ ആശുപത്രി ജങ്​ഷനിലായിരുന്നു സംഭവം. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ്​ നടത്തി.

    വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ ആദ്യ നടപടിയായി പ്രദേശത്തെ തെരുവുനായ്​ക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ജലജ പറഞ്ഞു.

    TAGS:stray dogOmallur PanchayathLatest NewsKerala Local Body Election
    News Summary - Candidate bitten by street dog in Omallur
