    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 10:37 PM IST

    പാ​ർ​ട്ടി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും മു​മ്പ്​ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം: രാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നോ​ട്​ വിശദീകരണം തേടി സി.പി.എം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ർ​ട്ടി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും മു​മ്പ്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ അ​തൃ​പ്തി​യു​മാ​യി സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം. ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജും കോ​ന്നി​യി​ൽ കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ് കു​മാ​റും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നോ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ന്റ​റാ​ണ് ഇ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നെ​റു​ക​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ആ​ളാ​ണ് വീ​ണ ജോ​ർ​ജെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഏ​ത് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കോ​ന്നി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന നാ​യ​ക​നാ​യ ജ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ജ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ രാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    നേ​മ​ത്ത്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ആ​ദ്യം പ​റ​ഞ്ഞ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പി​ന്നീ​ട്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​തും വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. സി.​പി.​എം സം​സ്​​ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ത​ന്നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ മു​മ്പു​ള്ള ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ ത​ള്ളി​പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

